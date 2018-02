Brunau, Haiming – Die Grünen meldeten sich am Dienstag mit einem konkreten Vorschlag für das Ötztal zu Wort. Im Detail geht es um die Ötztaler Ache und hier wiederum um das so genannte Brunauer Wehr. Diese Anlage ist eine jahrzehntealte Wehranlage, die außer Funktion steht. „Sie beeinträchtigt jedoch die Passierbarkeit der Ötztaler Ache sowohl für Rafter wie auch für Gewässerlebewesen“, so die Grünen. Rafter müssen jedes Mal vor dem Brunauer Wehr anlanden und anschließend wieder ins Wasser setzen. Das Wehr selbst stelle aufgrund des vorhandenen Rücklaufs eine Gefahrenquelle dar, „die zu schweren – ja tödlichen Unfällen führen könnte“. Das Brunauer Wehr steht im Eigentum des so genannten „öffentlichen Wasserguts“. Das bedeute, dass die Anlage dem Bund gehört.

„Das Brunauer Wehr sollte für die Durchgängigkeit der Ötztaler Ache rückgebaut werden“, sagt dazu Gebi Mair. „Und zwar unabhängig von irgendwelchen Kraftwerksprojekten. Das wäre ein wichtiges Anliegen der Rafter ebenso, wie es für die Gewässerqualität von Vorteil wäre.“

Chris Schnöller, Geschäftsführer der Area 47, freut sich über die Unterstützung einer jahrelangen Forderung des Tiroler Raftingverbandes. Er weist aber gegenüber der TT auch darauf hin, dass man die Pläne des Ausleitungskraftwerkes Imst-Haiming als existenzbedrohend sehe. Auch hier würde er sich grünes Engagement wünschen. (TT)