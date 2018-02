Innsbruck – Empört zeigt sich die Innsbrucker Volkspartei über das Vorgehen der Achse Für Innsbruck, Grüne und SPÖ in Sachen Parkraumbewirtschaftung. Wie berichtet, soll heute im Stadtsenat und morgen im Gemeinderat der Beschluss fallen, dass die Schlossstraße (Sackgasse zum Schloss Ambras) zur gebührenpflichtigen Parkstraße gemacht wird. Denn noch bevor der Gemeinderat dazu seinen Segen gegeben hat, wurde bereits in der betreffenden Straße ein Parkautomat installiert, ärgert sich VP-Gemeinderätin Barbara Traweger-Ravanelli: „Hier werden Beschlüsse vorweggenommen und die demokratischen Spielregeln mit Füßen getreten.“ Fakt ist: Der Stadtsenat hat sich bereits am 25. Oktober (gegen die Stimmen der ÖVP) für die Einführung ausgesprochen – jedoch noch nicht der Gemeinderat.

Kritik am „Flickwerk“ in Sachen Parkraumbewirtschaftung kam gestern von der FPÖ. Stadtparteiobmann Rudi Federspiel fordert erneut eine radikale Änderung. (TT)