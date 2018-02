Von Denise Daum

Innsbruck – Das Wahlergebnis der Landeshauptstadt lässt gestern auf sich warten und sorgt für Spannung bis in die Abendstunden. Auch wenn sich der Trend im Land nach den ersten eingetrudelten Ergebnissen abzeichnet – Innsbruck ist im Wahlverhalten bekanntlich anders. Gegen 19 Uhr ist dann klar: Auch die Reihung der stimmenstärksten Parteien in Innsbruck ist nach der Landtagswahl 2018 anders. Die ÖVP erobert die Landeshauptstadt zurück und liegt mit 25,88 Prozent (ein Plus von 3,31 Prozent) auf Platz eins. Die SPÖ legt mit einem Plus von 7,3 Prozent ordentlich zu und liegt mit 22,83 Prozent hinter der Volkspartei auf Platz zwei. Die Grünen verlieren in ihrer Hochburg deutlich mehr als beim landesweiten Ergebnis: Sie rutschen von 24,61 Prozent auf 18,95 Prozent (minus 5,66). Die FPÖ legt auch in Innsbruck zu, nämlich von 11,76 auf 16,17 Prozent (plus 4,41). Die Liste Fritz freut sich ebenfalls über ein Plus und verbessert ihr Ergebnis um 0,95 Prozent auf 7,89 Prozent. Über dem landesweiten Ergebnis liegen in Innsbruck auch die NEOS, die 7,28 Prozent der Wählerstimmen erreichen.

Somit können sich in Innsbruck alle Parteien – bis auf die Grünen – als Gewinner feiern. „Auch wenn das Ergebnis kein Grund zum Jubeln ist“, wie der Grünen-Spitzenkandidat in Innsbruck Gebi Mair sagt, „in absoluten Stimmen ist der Verlust nicht ganz so hoch. Die Ausgangslage war nach der Nationalratswahl nicht leicht. Das ist wie nach einem Beinbruch, man muss wieder langsam gehen lernen.“ Negative Vorzeichen für die Gemeinderatswahlen im April will Mair vom Ergebnis nicht ableiten. „Die Chancen für Innsbruck sind intakt und die werden wir mit Georg Willi auch nutzen.“

Eine „Herzensangelegenheit“ ist es für die Innsbrucker ÖVP-Spitzenkandidatin Landesrätin Patrizia Zoller-Frisch­auf, in ihrer Heimatstadt wieder Platz eins zurückzuerobern. „Es ist ein großartiges Ergebnis. Man sieht, dass die Tiroler Volkspartei auch in einer großen Stadt wie Innsbruck gewinnen kann“, erklärt Zoller-Frisch­auf.

Über einen „fulminanten“ Gewinn freut sich der Spitzenkandidat der SPÖ in Innsbruck, Philip Wohlgemuth. Nachdem die Roten zuerst bei der Nationalratswahl und nun auch bei der Landtagswahl in Innsbruck stark zulegen können, ortet Wohlgemuth einen allgemeinen Aufwärtstrend für die Sozialdemokratie. „Wir haben einen sympathischen und offenen Wahlkampf geführt. Mit dem gleichen Engagement wollen wir nun auch für die Gemeinderatswahl laufen.“

Bei der FPÖ ist Landesparteiobmann Markus Abwerz­ger gleichzeitig auch Spitzenkandidat in Innsbruck. Er zeigt sich über das Ergebnis „hoch erfreut. Wir liegen in Innsbruck über dem Landesschnitt, das zeigt, dass bei der Gemeinderatswahl für uns alles möglich ist.“

Ebenso ein über dem Landesschnitt liegendes Ergebnis erzielen die NEOS. Auch wenn das Wahlziel, ein Grundmandat in Innsbruck zu erreichen, klar verfehlt wird. „Das war mir schon klar, dass das ein ambitioniertes Ziel war“, erklärt NEOS-Spitzenkandidatin Christine Kittinger. Nach einer Verschnaufpause stürzt man sich in die Gemeinderatswahl. Für diese deutet Kittinger das Innsbruck-Ergebnis als „guten Rückenwind“.

Ob die Liste Fritz sich ebenfalls in den nächsten Wahlkampf stürzen wird, ist noch nicht klar. Auch wenn Innsbrucks Spitzenkandidat Thomas Mayer „viel Potenzial“ in der Landeshauptstadt und das Ergebnis als „Rückenwind“ sieht, will man erst in den kommenden Tagen über eine Kandidatur entscheiden.

Für Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer ist der Landtagswahl-Abend ein chilliger. Sie fiebert beim Eishockey mit statt beim Innsbruck-Ergebnis.

Dass die Landeshauptstadt mit dem Wahlergebnis auf sich warten lässt, ist übrigens der Änderung geschuldet, dass die Wahlkarten am Wahltag direkt in den Gemeinden ausgezählt werden. Nachdem so auch erstmals die Wahlkarten nicht auf Bezirksebene ausgewertet werden, sind die Gemeindeergebnisse nicht auf die Stimme genau vergleichbar mit jenen der Wahl 2013. Die TT bezieht ihre Vergleichszahlen für die Landeshauptstadt von der Landeswahlbehörde Tirol unter „Wahlkreis Innsbruck-Stadt“.