Innsbruck-Land – Deutliche Zugewinne für VP, SPÖ und FPÖ, die Grünen nur noch auf Platz vier: Die wichtigsten landesweiten Resultate spiegeln sich auch in Innsbruck-Land, Tirols mit Abstand einwohnerreichstem Bezirk, wider. Die VP erreicht dort 39,78 Prozent und steigert sich auf drei Grundmandate – womit Spitzenkandidat Hannes Tratter „eine Mordsfreude“ hat: „Ein Plus von fast fünf Prozentpunkten – hätte man mir das vor der Wahl gesagt, hätte ich es sofort genommen.“ Schließlich gelte der kontrastreiche Großbezirk VP-intern als der schwierigste nach Innsbruck-Stadt.

Besonders stark legt die VP in der größten Gemeinde Telfs zu (+10,19 Prozentpunkte). Die „kurz vor der Wahl hochgespielte Geschichte“ rund um Grundankäufe der VP-Listenzweiten im Bezirk, Cornelia Hagele, habe sich nicht ausgewirkt, freut sich Tratter. Zweistellige VP-Zugewinne gibt es auch in Gemeinden wie Fulpmes, Steinach oder Matrei am Brenner. In Tratters Heimatstadt Hall sind die VP-Zuwächse moderat – während die SPÖ dort 8,6 Prozentpunkte dazugewinnt –, der Spitzenkandidat ist dennoch zufrieden: Bei den Nationalratswahlen sei Hall schließlich knapp „rot“ gewesen. Einzige Großgemeinde mit Verlusten für die ÖVP ist Völs.

„Riesige Freude“ über das Bezirksergebnis von 18,82 % bekundet SP-Spitzenkandidat Georg Dornauer – mit einem Zuwachs über Landesschnitt (+5,55 Prozentpunkte) und mehr als 15.000 Stimmen habe man alle Ziele erreicht. In seiner Heimatgemeinde Sellrain liefert Dornauer zudem eine wahre Sensation: Mit 41,59 % überholen die Roten dort sogar die ÖVP – das gelingt landesweit sonst nur in Lienz. Dornauer sieht das Ergebnis aber „als Verdienst vieler Helfer“ und möchte es „nicht auf meine Person reduzieren“.

Über Landesschnitt liegen mit +7,63 Prozentpunkten auch die Zugewinne der FPÖ (auf 16,42 %), die somit natürlich auch das verlorene Grundmandat zurückerobert. Auffällig stark ist die FPÖ etwa im Wipptal samt Seitentälern oder im Stubai, wo es teils Zuwächse im zweistelligen Bereich gibt. Spitzenkandidat und FP-Wahlkampfleiter Patrick Haslwanter führt dies auch darauf zurück, dass seine Partei das Verkehrsthema sehr intensiv gespielt habe.

Die Grünen (11,75 Prozent) haben das Grundmandat im Bezirk gehalten, müssen aber in Großgemeinden wie Telfs, Hall und Zirl sowie Hochburgen wie Sistrans oder Lans teils empfindliche Verluste hinnehmen. Auch in Rum, der Heimatgemeinde von Spitzenkandidatin Ingrid Felipe, setzt es ein klares Minus.

Die Liste Fritz erreicht bezirksweit 6,59 % und liegt damit über dem Landeswert. In Oberperfuss, Heimatort von Spitzenkandidatin Andrea Haselwanter-Schneider, schafft man 9,64 %, trotz eines Minus von 3,18 Prozentpunkten. Die NEOS holen in Innsbruck-Land 5,46 % – wobei sie in Telfes, der Heimat von Spitzenkandidat Dominik Oberhofer, nur 32 Stimmen schaffen. (md)