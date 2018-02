Von Alexander Paschinger

Imst – Platter – oder doch Wolf? Zeitweise konnte man im Bezirk Imst angesichts des intensiven VP-Vorzugsstimmenwahlkampfes den Eindruck gewinnen, dass es allein um die ÖVP-interne Reihung ging. Der Einsatz auf Bezirksebene hat sich jedenfalls gelohnt: 53,06 Prozent (+ 4,33 %) und „nur rund 1000 Stimmen fehlen uns auf das zweite Grundmandat“, sagt VP-Klubobmann Jakob Wolf. Wermutstropfen: Daheim in Umhausen verliert die ÖVP 7,69%. Sein Bezirks-Engagement wird aber mit „über 5700 Vorzugsstimmen“ belohnt. Erfreut ist der Imster Stadtchef Stefan Weirather: „Ein Riesenergebnis“, vor allem angesichts von 10 Prozent Plus in der Stadt. Schwarze Hochburg des Bezirks ist Längenfeld mit 70,19 %.

Platz zwei im Bezirk geht mit 14,83 % (+ 7,89 %) an die Freiheitlichen. Spitzenkandidat Wolfgang Neururer ist „mehr als happy“. In allen Gemeinden gibt es ein Plus, das größte in St. Leonhard im Pitztal mit 13,98 % – womit es die Pitztaler Gemeinde auch auf den höchsten FP-Prozentsatz mit 21,09 % bringt.

„Letztes Mal stellte der Bezirk mit Gerhard Reheis auch den Landes-Spitzenkandidaten“, hadert SPÖ-Mann Vincenzo Diana mit nur 12,41 Prozent, was ein Minus von 3,2 % bedeutet. Dafür freut er sich umso mehr über das insgesamte Plus der Roten.

Erleichterung dominiert bei den Grünen. „Nach der Ausgangslage im Bund müssen wir zufrieden sein“, so Spitzenkandidat Bernd Suitner. 7,76 % bedeuten ein leichtes Minus von 0,18 %. In zwölf Gemeinden gibt es Gewinne, in ebenso vielen Verluste.

„Das Olympiathema und unsere Haltung gegen den Gletscherzusammenschluss“, analysiert Markus Rottensteiner von der Liste Fritz (5,05 %; -0,39 %) das Bezirksergebnis.

Bombige 25,15 % fährt der pinke Milser Bürgermeister Markus Moser zuhause ein. Bezirksweit ergibt das 5,32 %. „Für einen Bezirk an der Peripherie sehr gut“, so Moser.