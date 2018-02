Von Wolfgang Otter

Kufstein – Mit 44,7 Prozent (+5 Prozentpunkte) kann Spitzenkandidat Alois Margreiter in fast allen Gemeinden satte Zugewinne verbuchen. In rund der Hälfte der Gemeinden liegt die ÖVP über 50 Prozent. In Rettenschöss erreicht sie sogar 72 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, in Scheffau bekommt die Volkspartei 11,8 Prozentpunkte mehr (64 %), in Kufstein 8,5 Prozentpunkte gegenüber der Landtagswahl 2013. „Ich bin sehr zufrieden“, freut sich gestern LA Magreiter in einer ersten Stellungnahme. Einen bitteren Beigeschmack hat für ihn das Ergebnis in seiner Heimatgemeinde Breitenbach, zwar erhält die ÖVP dort 52 Prozent, verliert aber fast 5 Prozentpunkte. „Man darf nicht übersehen, dass wir 2013 überdurchschnittlich viel dazugewonnen haben. Wir haben das erwartet“, relativiert Margreiter.

Ebenfalls ein großer Gewinner des Tages ist die FPÖ. Sie belegt jetzt mit 17,5 % Platz zwei im Bezirk. Besonders in Radfeld dürfen die Blauen jubeln, ein Plus von fast 17 Prozentpunkten gegenüber 2013 und damit Platz 2 (26,7 %) hinter der VP. Ein Wermutstropfen hingegen dürfte Kufstein sein, wo die FPÖ fast gleich bei 17,8 % bleibt. Bezirksobfrau Carmen Schimanek freut sich über das Ergebnis, „das beste Bezirksergebnis Tirols“. Es zeige sich, dass man gute Aufbauarbeit geleistet habe. Freude herrscht auch bei der SPÖ-Bezirkspitzenkandidatin Patricia Bittersam-Horjes, besonders über das Landesergebnis. Aber auch „mit dem Bezirksergebnis kann man im Großen und Ganzen zufrieden sein. Darauf kann man aufbauen“, so Bittersam-Horjes. Die SPÖ kann fast in allen Gemeinden zulegen, erreicht bezirksweit 15,2 Prozent. Einen Absturz gibt es hingegen in Radfeld (minus 10 Prozentpunkte), auch in traditionellen roten Gemeinden wie Kundl, Bad Häring und Kirchbichl (SPÖ-Bürgermeister) verlieren die Sozialdemokraten leicht. Die Grünen kommen mit einem „blauen Auge“ davon und können im Bezirk ihr Ergebnis mit 10 % fast halten. Sie legen in einzelnen Orten wie in Walchsee sogar um 7 Prozentpunkte zu. Hier zog Kandidat Georg Kaltschmid, wie Bezirksspitzenkandidatin Nicole Schreyer meint. Sie freut sich über das Ergebnis, „das ist eine Trendumkehr“. Auf 5 Prozent kommt die Liste Fritz, darunter bleiben die NEOS (4,2 %).

Enttäuschung herrscht bei „Family“ rund um LA Andrea Krumschnabel und ihrem Mann BM Martin Krumschnabel aus Kufstein. Die Liste verfehlt trotz aller Hoffnungen das Wahlziel und bekommt nur 2,4 Prozent Zuspruch im Bezirk, auch in der Stadt Kufstein gibt es nur 5,7 Prozent. Andrea Krumschnabel: „Wir konnte mit unseren Mitteln im Wahlkampf nicht mithalten.“ Noch schlechter schneidet im Bezirk Impuls mit 0,3 Prozent ab.