Von Catharina Oblasser

Lienz – Der Bezirk Osttirol ist der einzige Tiroler Wahlkreis, in dem die ÖVP einen Verlust hinnehmen muss. Sie erreicht 49,21 Prozent, um 0,32 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl 2013. Dennoch ist die Osttiroler Parteispitze mit diesem Ergebnis zufrieden. Unter anderem auch, weil sie in fast zwei Drittel der Osttiroler Gemeinden über 50 Prozent erreicht. Und weil sie das Defer­eggen wieder schwarz färbt. Spitzenkandidat auf Bezirks­ebene ist LA Martin Mayerl, LA Hermann Kuenz hält auf der Landesliste Platz sieben.

Alles in Butter also bei den Schwarzen, wäre da nicht das Virgental, das plötzlich in Blau erstrahlt. In Virgen erzielt die FPÖ mit 32,31 Prozent (das bedeutet ein Plus von 15,7 Prozent gegenüber 2013) nicht nur das beste Ergebnis im Bezirk, sondern tirolweit. Die ÖVP sinkt in Virgen auf 37,8 Prozent. Die Nachbargemeinden Prägraten und Matrei in Osttirol kommen auf 26,2 bzw. auf 19,8 Prozent FPÖ-Wähler. Kuenz sieht darin eine Reaktion auf die Natura-2000-Debatte. Die Isel-Gemeinden fühlen sich dabei benachteiligt. Im ganzen Bezirk Lienz kommt die FPÖ auf 13,35 Prozent, 2013 waren es 10,97 Prozent.

Die SPÖ mit Spitzenfrau Elisabeth Blanik jubelt nicht nur landesweit, sondern auch in Blaniks Heimat über Zugewinne. Von 14,29 Prozent 2013 springt sie auf fast 22 Prozent. Noch erfolgreicher sind die Roten nur in der Stadt Innsbruck. Das gute Osttiroler Ergebnis verdankt die SPÖ der Stadt Lienz (37,1 Prozent), aber auch den Lienzer Umlandgemeinden. Etwa Dölsach (29,4 Prozent), der Heimatgemeinde von Kuenz und Mayerl.

Die Grünen kommen in Osttirol auf 5,54 Prozent, das ist hinter Landeck das zweitschlechteste Bezirksergebnis.

Weitere Ergebnisse: NEOS 3,67 Prozent, Liste Fritz 2,85 Prozent, Impuls 2,44 Prozent, Family 0,99 Prozent.