Schwaz – Rund 2500 Stimmen mehr als 2013 kann die ÖVP im Bezirk Schwaz für sich gewinnen und erreicht mit über 17.700 Wählern einen Stimmenanteil von fast 51 Prozent. Zu den schwarzen Hochburgen zählen vor allem kleine Dörfer – mit Steinberg an der Spitze: Hier wählen mehr als 76 % das Platter-Team. Den prozentual größten VP-Wählerzuwachs gibt’s in Fügen, wo VP-Bürgermeister Dominik Mainusch einen Vorzugsstimmenwahlkampf führte. Hier vergrößert die VP ihren Stimmenanteil um fast 19 %. Mainusch: „Ich bin überwältigt vom Vertrauen und der Zustimmung. Das macht auch demütig.“ Der 27-Jährige wird aufgrund von rund 5000 Vorzugsstimmen (mehr als Geisler und Kaltenhauser zusammen) in den Landtag einziehen.

Den größten Wählerzuwachs im Bezirk Schwaz hat die FPÖ. 2565 Stimmen mehr als noch 2013 können die Blauen verzeichnen und kommen damit auf insgesamt 5881 Wähler. Sie bilden mit 16,86 % die zweitstärkste Fraktion. FP-Spitzenkandidat Christoph Steiner: „Ein sensationelles Ergebnis im Bezirk! Aber um nur 16 Stimmen haben wir das sechste Mandat verfehlt. Ich werde daher den Sitz im Bundesrat einfordern.“ 20.000 Euro habe er privat in seinen Wahlkampf investiert.

Interessant ist das Abstimmungsergebnis in Kaltenbach, wo der ehemalige SPÖ-LA Klaus Gasteiger Bürgermeister ist. Die VP vergrößert ihren Stimmenanteil um mehr als 15 Prozent, die FPÖ um über 10 Prozent, bei der SPÖ schrumpft er dagegen um 19 Prozent. Insgesamt legt die SPÖ im Bezirk Schwaz marginal um 448 Stimmen (+1,31 %) auf 14,47 Prozent mit 5046 Wählerstimmen zu. Spitzenkandidatin Elisabeth Fleischanderl freut besonders die Zuwächse in Schwaz (+4,6 %) und ihrer Heimat Vomp (+6,3 %). Die Grünen mit Hermann Weratschnig müssen ein Minus von 1,87 % hinnehmen. (ad)