Großen Jubel gibt es im gut gefüllten ÖVP-Bezirkssekretariat, als das Bezirksergebnis feststeht. ÖVP-Bezirksobmann Peter Seiwald wünschte sich im Vorfeld einen Fünfer vor dem Bezirksergebnis und einen Vierer vor dem Landesergebnis. „Beides ist so eingetroffen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, vor allem die starken Ergebnisse in den großen Gemeinden", sagt Seiwald in einer ersten Stellungnahmen. Im Bezirk verzeichnet die VP 52,8 % (+7,9 %). Den größten Zuwachs verzeichnet die VP in St. Ulrich a. P. mit 12,6 % bei insgesamt 61,4 % und damit auch den höchsten Stimm­anteil.

Etwas verhaltener fällt die Freude bei SPÖ-Bezirksparteiobmann Siegfried Luxner aus. „Mit dem Landesergebnis sind wir sehr zufrieden, beim Bezirksergebnis hätte ich mir etwas mehr erhofft", sagt Luxner. Im Bezirk holt die SPÖ 14,6% (+1,7 %). Das man mit der Kirchbergerin Claudia Hagsteiner aber eine Landtagsabgeordnete stellt, ist für Luxner sehr erfreulich für die SPÖ.

Über ein Plus von +4,8 % kann sich die FPÖ im Bezirk freuen. Mit 14,2 % bleibt man aber knapp auf Platz drei. Mit Alexander Gamper wird ein Kitzbüheler für die FPÖ in den Landtag einziehen. „Das Ergebnis ist gewaltig und ich bedanke mich bei allen Helfern", sagt Gamper. Die Grünen müssen ein kleines Minus von 0,2 % (8,8 %) verbuchen, die Liste Fritz -1,3 % (4,0 %) und die NEOS 4,5 %. (aha)