Von Wolfgang Otter

Wörgl – Grund und Boden ist knapp – das ist in Wörgl nicht anders. Daher hat die Liste von Bürgermeisterin Hedi Wechner gemeinsam mit der Freiheitlichen Wörgler Liste (FWL) bereits einen Antrag auf eine flächendeckende Vertragsraumordnung gestellt. Dies wurde nun in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend mit einem Antrag zur Prüfung auf „Einführung eines vorzuziehenden Flächenwidmungsbeitrags für bereits gewidmete und in Zukunft zu widmende Grundstücke“ von Emil Dander (Liste Wechner) ergänzt. Damit trage man auch einer Empfehlung des Landesrechnungshofes zur Baulandmobilisierung Rechnung. Genauer angeschaut soll auch eine Widmungsabgabe für bereits gewidmete und in Zukunft zu widmende Grundstücke werden, wie es weiter heißt.

„Es geht aber erst darum, die Möglichkeiten zu prüfen, wir wissen nicht, was rechtlich möglich ist“, sagte Wechne­r gestern auf Anfrage der TT. Auch ob nun alle Besitzer von unbebautem Bauland gleich für die Erschließungskosten zur Kasse gebeten werden, sei noch offen, da es sich um einen „Einmaleffekt“ handle, während ansonsten laufende Einnahmen (im Zeitpunkt der Verbauung) zu verbuchen sind.

Weiters will man laut Antrag eine Grundstückspreisdeckelung für in Zukunft zu widmende Gründe und die Ausweisung von Vorbehaltsflächen für den sozialen Wohnbau einführen. Der Hintergrund, wie Dander bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag erklärte: Es soll Bauland mobilisiert werden. „Außerdem wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass der Gemeinde bereits mit der Widmung ein Aufwand entsteht und nicht erst mit der Verbauung des Grundstückes“, wie Dander ausführte.

Wie schwierig es in Wörgl zu sein scheint, sozialen Wohnbau umzusetzen, zeigte sich an einem Antrag der Grünen, der aber bereits in der abgelaufenen Legislaturperiode eingebracht wurde und erst am Dienstag vom Gemeinderat behandelt wurde.

So wollten die Grünen, dass man in Wörgl das Fünf-Euro-Wohnen einführen soll. Laut Bürgermeisterin Hedi Wechner sei man laufend im Gespräch mit sozialen Wohnbauträgern für die Umsetzung von günstigem Wohnraum, aber das Fünf-Euro-Wohnen könne man nicht umsetzen. „Grundsätzlich ist das eine gute Sache. Dazu müsste die Stadt aber ein Grundstück stellen, was sie aber nicht kann, weil wir keine entsprechenden Flächen dafür haben“, begründete BM Wechner die Ablehnung.

Für Gemeinderat Andreas Taxacher (Team Wörgl) solle aber die Bürgermeisterin dranbleiben, „weil überall, wo das Fünf-Euro-Wohnen zustande kam, die Initiative dazu ganz entscheidend von der Gemeinde ausgegangen ist“, wie er gehört habe.

Der Technikausschuss sagte Nein zum Antrag, der Gemeinderat folgte mehrheitlich (FPÖ und Liste Wechner) der Empfehlung. Fügte aber an, dass man sich weiter für leistbares Wohnen einsetzen werde. „Es würde keinen Sinn machen, dem Antrag zuzustimmen, wenn wir ihn nicht umsetzen können“, sagte Sozialreferent Christian Kovacevic (Liste Wechner). Verärgert waren die Grünen. Laut GR Richard Götz sei der Antrag einfach verändert worden.