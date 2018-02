Von Alexander Paschinger

Jerzens, Wenns – Der Ankauf von 1500 m² macht es möglich. Die hat die Gemeinde Wenns vor einem Jahr beim derzeitigen Recyclinghof erstanden. Und die eröffnen nun in Sachen Abfallwirtschaft ein gemeinsames Projekt mit der Nachbargemeinde Jerzens: die gemeinsame Wertstoff-Sammelstelle. Eigentlich war in diesem Wenner Ortsteil auch schon eine Zubringer-Variante für das Hochzeiger-Skigebiet in Jerzens angedacht. Doch in dieser Causa gehen die Überlegungen inzwischen in Richtung Jerzener Fischteich: Zumindest hatte der Gemeinderat Jerzens zuletzt „keine Einwände, dass Bürgermeister Raich mit den betroffenen Grundbesitzern der Niederhofer Wiesen Gespräche betreffend Zubringersituation Hochzeiger Bergbahnen führt“, wie es im Sitzungsprotokoll heißt.

„Wir sind dabei“, sagt Raich knapp zur Sache Zubringer, man führe laufend Gespräche. In den nächsten zwei, drei Monaten möchte er Ergebnisse vorlegen können. Schon seit Mai 2015 tendiert Jerzens zu dieser Variante, die einen „Zwischeneinstieg Dorf“ beinhalten sollte. Anlass war eine Auskunft aus dem Amt der Landesregierung, wonach eine Zubringerbahn von Arzl aus nach den derzeitigen Seilbahngrundsätzen nicht möglich sei. Demnach dürfen solche Anlagen nur von Gemeinden aus errichtet werden, die auch Skiorte sind. Das würde zwar auch bei Wenns nicht zutreffen. „Man könnte aber vielleicht hart an die Gemeindegrenze bauen“, sinniert Raich. Aber auch der Wenner Bürgermeister Walter Schöpf sieht derzeit die klare Präferenz „bei der Variante Fischteich“.

Seit gut eineinhalb Jahren besprechen Schöpf und Raich immer wieder das gemeinsame Thema Recyclinghof. Für Wenns ist eine Erweiterung derzeit „nicht unbedingt notwendig“, wie der Wenner Dorfchef betont. Aber: Die angekaufte Fläche von 1500 m² eröffnet nun eine neue Möglichkeit. Raich hat sich bei der letzten Gemeinderatssitzung jedenfalls das Pouvoir von seinem Dorfparlament geholt. „Jetzt gehen wir einmal in die Grobplanung“, meint dazu Schöpf. Ein Architekt solle nun die Möglichkeiten für das gemeindeübergreifende Projekt ausloten. Wie viel sich die beiden Kommunen das kosten lassen wollen, darüber gibt es noch keine Aussagen. Man stehe erst am Anfang, auch wenn Bewegung in die Sache komme.

Vor allem bei Jerzens ist das Interesse für den Recyclinghof recht groß: Derzeit ist der bei der Feuerwehrhalle untergebracht. „Und da gibt es kaum Platz – wir müssen auf jeden Fall etwas machen“, so der Jerzner Dorfchef Raich.