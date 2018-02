Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Am Donnerstag soll es nun endlich für Pema-Chef Markus Schafferer klappen. Für seinen nunmehr dritten Turm in Nähe des Innsbrucker Hauptbahnhofes sollen endgültig die Würfel fallen. Zuerst im Bauausschuss, dann am Nachmittag im Gemeinderat. Dort soll sowohl die Auflage des adaptierten Flächenwidmungs- als auch des neuen Bebauungsplans beschlossen werden. Eine Mehrheit scheint Schafferer fix. Für Innsbruck, SPÖ und Grüne haben bereits im Dezember dem mühsam über Monate mit dem Investor erarbeiteten Kompromiss dem Grunde nach zugestimmt. Die ÖVP wird auch am Donnerstag bei ihrem Nein bleiben. Wie die FPÖ stimmen wird, ist noch unklar.

Wie mehrfach berichtet, hatte nicht nur die Kubatur des Turms, sondern auch dessen künftiger Inhalt zu sehr kontroversen Diskussionen in der Landeshauptstadt geführt. Und das, obwohl der Entwurf siegreich aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangen war. Doch einer Mehrheit im Ausschuss war der Entwurf zu groß dimensioniert. Letztlich einigte man sich darauf, dass das Gebäude — im Gegensatz zu den ursprünglichen Plänen — um zwei Regelgeschoße reduziert wird, um so nicht auf eine Kubatur von 34.600 m³, sondern wieder auf die einstige politische Vorgabe, nämlich 29.800 m³, zu kommen. Im Gegenzug darf Schafferer in den rund 48 Meter hohen P3-Turm ein Motel One mit 240 Zimmern (360 Betten) einquartieren. Hinzu kommen eine Tiefgarage mit 73 Stellplätzen, kleinere Shoppingflächen im Erdgeschoß und darüber Büronutzung. Die Kapazität des Hotels lehnt nicht nur die ÖVP, sondern auch die Wirtschaftskammer ab.

Schafferer selbst sieht den Beschlüssen „zuversichtlich" entgegen. Der noch ausstehende Projektsicherungsvertrag werde mit dem beschlossenen Bebauungsplan unterzeichnet. Im Herbst soll der Bau starten und im ersten Quartal 2020 fertig gestellt sein.

Bedenken hegt derzeit noch die Verkehrsplanung. Für sie müsse die Anbindung des Gebäudes in der Südbahnstraße noch optimiert werden. Es bestehe die Gefahr, dass umliegende öffentliche Nutzungen (Taxi-Nachfahrspur, Busbahnhof, Individualverkehr) beeinträchtigt werden könnten.