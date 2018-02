Tösens – „So weit ist es jetzt schon gekommen: Die ÖVP macht Wahlwerbung mit einem Projekt, das alle Steuerzahler finanzieren, wie das Beispiel des Spatenstichs für den Tösner Kindergarten belegt“, stellte Andrea Haselwanter-Schneider von der Liste Fritz fest. „Ich war dort als Landtagsvizepräsident eingeladen, nicht als ÖVP-Bezirksobmann“, erwiderte Toni Mattle, der im Rahmen der Feier eine Rede hielt.

Haselwanter-Schneider kritisiert den Auftritt Mattles heftig. Der Zweck sei durchschaubar. Man wolle den Eindruck erwecken, die ÖVP habe der Bevölkerung diesen Kindergarten spendiert. „Dieses Projekt zahlen alle Steuerzahler des Landes. Es ist unstatthaft, eine derartige Feier zu Wahlkampfzwecken zu missbrauchen. Wir hoffen, dass der Wähler diese Tricksereien durchschaut“, so die Kandidatin.

Mattle reagierte gestern unaufgeregt auf die Vorwürfe: „Als Landtagsvizepräsident werde ich wiederholt zu derartigen Veranstaltungen eingeladen. Ich kann nichts dafür, dass der Tösner Spatenstich in die Wahlzeit gefallen ist.“ Er habe sich nichts vorzuwerfen, hob Mattle hervor. „Vor allem deswegen nicht, weil ich mich immer wieder für Kinderbetreuungseinrichtungen eingesetzt habe.“

In diesem Zusammenhang erinnerte er an die 2003 in Tösens gegründete Kindergruppe „Kullapup“ sowie an das bezirksweite Kinderbetreuungsprojekt „Pro Familie im Tourismus“ (ProFit). Auch in seiner Heimatgemeinde Galtür sei dieses Betreuungsmodell mit großem Erfolg umgesetzt worden. (hwe)