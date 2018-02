Innsbruck – Die Gesamtkosten für das Haus der Musik in Innsbruck bleiben weiter offen. Mit Dezember lagen die Baukosten um 4,7 Mio. € über Plan. Inklusive weiterer Anlaufkosten könnte das Prestigeprojekt statt 58 sogar 65 Mio. € kosten. Seit Wochen liegt Land und Stadt bereits ein diesbezüglicher Bericht der IIG vor, der jedoch unter Verschluss gehalten wird. Seither wird auch eifrig nach Einsparpotenzialen gesucht. BM Christine Oppitz-Plörer (FI) wollte gestern am Rande der Präsentation des städtischen Beteiligungsberichtes 2017 erneut keine konkreten Zahlen nennen. Man rechne damit, dass die Kosten rund 3 % über die „normalen 15 %“ Kostentoleranz hinausgehen werden. Eingepreist war aber stets nur eine Toleranz von zehn Prozent. „Es wäre aber unseriös, jetzt Zahlen zu nennen“, betonte Oppitz-Plörer, im Sommer werde man mehr wissen. Landtags- und Gemeinderatswahl werden dann freilich bereits geschlagen sein.

Die Stadt ist insgesamt an 28 Unternehmen beteiligt – von den IKB über den Flughafen oder die Innsbrucker Verkehrsbetriebe bis zur 100-Prozent-Tochter IIG. Laut jüngstem Beteiligungsbericht, der die Jahresabschlussdaten 2016 behandelt, haben alle Beteiligungsunternehmen zusammen einen Umsatz von 582 Mio. Euro erwirtschaftet (2015: 564 Mio. Euro). Der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Innsbruck von 316 Euro stehe ein Pro-Kopf-Nettovermögen aus den städtischen Beteiligungen von 10.790 Euro gegenüber, hob Oppitz-Plörer hervor. „Die Beteiligungen stehen auf finanziell gesunden Beinen“, waren sich die Bürgermeisterin und der neue Finanzdirektor Armin Tschurtschenthaler einig. In den Beteiligungsunternehmen und im Stadtmagistrat selbst sind in Summe ca. 5300 Mitarbeiter tätig. (md, mami)