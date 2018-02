Dass gerade die Tiroler Adler Runde, der Zusammenschluss von 42 ÖVP-nahen Unternehmern im Land, gegen Tempo 100 wettert, ist für den Politikwissenschafter Ferdinand Karlhofer lediglich eine vordergründige Geschichte. „Dahinter steckt die Absicht, dass der bisherige ÖVP-Regierungspartner, die Grünen, aus dem Koalitionsspiel genommen werden sollen“, betont Karlhofer. Das alles sei ein wenig aufgesetzt, weil Tempo 100 ja kein entscheidendes Thema für die Zukunft des Landes sei. „Und die Pendler haben sich ja auch schon daran gewöhnt.“ Zwei Mal habe der Europäische Gerichtshof das sektorale Lkw-Fahrverbot in Tirol gekippt, der Lufthunderter ermögliche gerade das Fahrverbot, „für das sich ja auch LH Günther Platter (VP) starkmacht“.

Als einen „Offenbarungseid“ kurz vor der Landtagswahl bezeichnet LHStv. Ingri­d Felipe (Grüne) den Generalangriff auf den Lufthunderter. „Spätestens jetzt ist klar, dass im Hintergrund an Schwarz-Blau gebastelt wird. Es liegt am Tisch, was dann passiert.“ Felipe warnt vor einer ganzen Serie an Angriffen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen, die mit Schwarz-Blau drohen würden.

Die SPÖ machte gestern deutlich, dass sie der Gegenentwurf zu Schwarz-Blau in Tirol sei. „In Tirol soll die neue SPÖ Tirol gestalten, nicht die Blauen. Darum geht es am kommenden Wahlsonntag“, erklärt Parteivize Georg Dornauer.

Leicht durchschaubare Manöver“ sind für VP-Klubobmann Jakob Wolf die Versuche, der ÖVP Koalitionspräferenzen zu unterstellen. „Wir lassen uns keine Koalitionen vorschreiben.“

Ausgeforscht hat die Polizei indessen einen in Innsbruck ansässigen Deutschen (30), der die Fake-Plakate produziert hat, mit denen die FPÖ in der Vorwoche konfrontiert war. Er wird angezeigt. Hintergründe zu dem Mann wollte die Polizei auf TT-Anfrage noch keine nennen.

Das Chaos nach der Abschaffung des Pflegeregresses veranlasst jetzt auch die FPÖ zu deutlichen Worten. „Nach Wegfall des Pflegeregresses muss der Bund natürlich auch seine Verpflichtungen erfüllen, was auch der Fall sein wird“, kündigt FP-Obmann Markus Abwerzger an. Liste-Fritz-Klubchefin Andre­a Haselwanter-Schneider wundert sich, dass sich gerade SPÖ und ÖVP über das Chaos aufregen würden, obwohl sie die Konsequenzen dieses Nationalratswahlzuckerls nicht zu Ende gedacht hätten. „Der Bund muss jetzt aber rasch handeln.“ (pn)