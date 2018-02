Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Süß das Essen, kantig die Worte. Die Liste Fritz feierte gestern vor der Annasäule mitten in der Fußgängerzone Maria-Theresien-Straße nicht nur ihren 10. Geburtstag, sondern gleichzeitig das Wahlkampffinale. Begleitet von den Klängen einer Live-Band schnitten Parteigründer Fritz Dinkhauser sowie Spitzenkandidatin Andrea Haselwanter-Schneider im Beisein weiterer Kandidaten und zahlreicher Anhänger passend eine – wenn auch kleine – Geburtstagstorte an. Dazu gab’s für Neugierige Plundergebäck und heiße Getränke.

Süß und eben nicht bitter soll für die Liste Fritz dann auch der Wahlsonntag enden. Experten bescheinigen der derzeit kleinsten Oppositionspartei im Tiroler Landtag durchaus intakte Chancen auf den Wiedereinzug. Auch wenn es damit knapp werden könnte. Doch damit will sich die Liste Fritz erst gar nicht befassen – sie will ihre Mandatszahl vielmehr auf vier verdoppeln. Und – im Gegensatz zu Grünen, SPÖ und FPÖ – nicht im neuen Regierungsboot mit der ÖVP am Steuer Platz nehmen. „Wir nicht“, stellte einmal mehr Dinkhauser fest: „Wir wollen nicht zum Trog.“

Haselwanter-Schneider hält wenig überraschend die derzeit omnipräsente Koalitionsfrage für sekundär: „Die ÖVP wird sich den einfachsten Mehrheitsbeschaffer aussuchen.“ Vielmehr müsse es darum gehen, wie den Menschen in Tirol das Leben wieder besser gemacht werden könne. Zwar laufe nicht alles im Lande schlecht, vieles könnte aber um einiges besser sein, wie Haselwanter-Schneider zum wiederholten Male auf die geringen Löhne und die hohen Wohnkosten hinwies: „Das Land nur weiter brav zu verwalten, ist zu wenig – es braucht den Mut und den Willen, die Herausforderungen anzunehmen.“

Dass man die „Allmacht der ÖVP“ gebrochen habe – das heftet sich Dinkhauser auf die Fahnen. Ebenso, dass Olympia 2026 nicht nach Tirol kommen wird: „Diese Schweinerei braucht Tirol nicht mehr.“ Der Applaus war ihm sicher.

In den Wahlsonntag, so Haselwanter-Schneider, gehe sie mit einem guten Gefühl. Die Rückmeldungen im Wahlkampf aus der Bevölkerung stimmen sie zuversichtlich.