Von Angela Dähling

Wiesing – Eine Handvoll angekündigte Baustarts gab es für das knapp 12.000 m² große Areal nahe der Autobahnauffahrt Wiesing schon. Kurz vor den Landtagswahlen folgte gestern eine weitere derartige Ankündigung. Und dieses Mal dürfte tatsächlich ein Baustart folgen: Die SeneCura will im Sommer/Herbst dieses Jahres mit der 7 Mio. Euro teuren Errichtung eines Kinderrehabilitationszentrums starten und es ein Jahr später eröffnen.

22 Plätze für die mobilisierende Rehabilitation und 15 Plätze für die psychische Rehabilitation sowie die Schaffung von 39 Vollzeitarbeitsplätzen sind geplant. Bau und Betrieb sollen durch einen Tagessatz von 116 Euro pro Kind/Tag finanziert werden, 75 Prozent zahlen die Sozialversicherungsträger. Und mit 700.000 Euro unterstützt das Land die Kinder-Reha jährlich.

„Im März eröffnen wir in der Steiermark das österreichweit erste Kinder-Rehabilitationszentrum. Die Erfahrungen dort wollen wir in Wiesing mit einfließen lassen“, erklärte SeneCura-Geschäftsführer Anton Kellner. Es entstehen auch Unterkünfte für die Eltern. VP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg sprach von „einem großen Wurf“ und einem „Meilenstein für die Versorgungslandschaft Tirol“. Denn die Kinder-Reha hätte auch in Salzburg oder Vorarlberg gebaut werden können. Oder aber bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall. Denn die Tirol Kliniken bewarben sich mit diesem Standort.

Warum ein Projekt neben dem verkehrsträchtigen und staugeplagten Wiesinger Autobahnkreisverkehr im Juli 2017 den Zuschlag vom Hauptverband der Sozialversicherungen in Wien bekam, wurde gestern nicht näher beantwortet. Es sei das beste Projekt gewesen, meinte LR Tilg. GF Kellner ließ durchblicken: „Wenn ein Tiroler Bürgermeister sich festbeißt, dann lässt er nicht mehr los. Das habe ich gelernt.“ Er meinte damit Wiesings Ortschef Alois Aschberger (VP). Ihm gehört das künftige Reha-Areal. Ob die SeneCura es kauft oder auf Baurecht baut, sei noch zu verhandeln. Auf Nachfrage bestätigte Kellner, dass es zwischen Aschberger und der SeneCura einen aufrechten Baurechtsvertrag gibt. Denn die SeneCura wollte dort schon 2016 ein Ärzte- und Gesundheitszentrum bauen. Damit soll u. a. die Ärztekammer keine Freude gehabt haben. Das Projekt, für das sich auch der damalige TGKK-Obmann BM Michael Huber aus Stans einsetzte, platzte. Nicht aber Aschbergers und Hubers Engagement, das Areal medizinisch zu verwerten.

„Ich bin mehrfach mit Aloi­s nach Wien gefahren und habe mich persönlich dafür eingesetzt, dass das Kinder-Rehabilitationszentrum nach Wiesing kommt“, sagte Huber gestern. Warum er sich nicht für den Standort Hall eingesetzt hat? Man habe die Kinder-Reha nicht so gern als weitere Abteilung eines klinischen Zentrums haben wollen, sondern eigenständig und separat. Auch Spielplätze und Naherholungsmöglichkeiten in der Nähe seien wichtig. So werde auch der Achensee mit seinen Freizeitmöglichkeiten in das Reha-Konzept mit eingebunden. Warum das Zentrum nicht gleich an den Achensee bauen, statt neben die Autobahn? „Es zahlt sich halt aus, wenn man sich engagiert. Und das haben wir uns für Wiesing“, gibt BM Alois Aschberger freiweg zu. Wobei er behauptet, es gehe ihm hier nicht um persönliche Interessen. „Dann hätte ich auf meinen Grund auch ein Handelszentrum bauen können.“ Was er auf dem angrenzenden Grund (MPreis) auf Baurechtbasis vor einigen Jahren getan hat. „Aber wir wollten etwas Nachhaltiges für die Gemeinde. Ich hätte mich auch dafür eingesetzt, wenn der Grund jemand anderem gehörte“, sagt Aschberger. Nachsatz: „Manchmal muss man sich halt abwatschen lassen, wenn man was bewegen will.“