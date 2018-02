Von Matthias Christler/Irene Rapp

Innsbruck – Ein Wahlkampf gehört gut geplant, bis ins letzte Detail. Das trifft auch auf die kleinen Wahlgeschenke zu, die Politiker und Funktionäre in diesen Tagen gerne verteilen: von den Klassikern Kugelschreiber und Feuerzeug bis zu den Faschingskrapfen am Faschingsdienstag und den Blumen am Valentinstag.

Doch mögen die Wahlgeschenke klein sein, die Kosten dafür sind es nicht: Um ca. 214.000 Euro haben die Tiroler Parteien „Give-aways“ für den Landtagswahlkampf erstanden. Und die Vorbereitungen dafür, um diese an den Mann und die Frau zu bringen, erstrecken sich oft über Monate.

Den bereits fünften Landtagswahlkampf bestreitet in diesen Tagen SPÖ-Parteimanager Georg Dornauer. „Da mag man keine Experimente mehr machen“, nennt er den Grund, warum er in Sachen Wahlkampfgeschenk nicht auf Ausgefallenes steht: „Um ein Feuerzeug kommt man nicht herum. Das nehmen nämlich nicht nur die Raucher, sondern auch ältere Frauen für das Kerzenanzünden am Friedhof gern“, erzählt er.

Die ÖVP hält neben dem obligatorischen Feuerzeug mit zusätzlich extralangen Zündhölzern dagegen. Und der Kugelschreiber darf auch nicht fehlen – 100.000 Stück seien es für diesen Wahlkampf, so VP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun. „Hätte man nur einen Folder, würde der oft im nächsten Papierkorb landen“, meint er. Weil gesetzlich festgelegt wurde, dass die Wahlkampfkosten aufgeschlüsselt werden müssen, sind die Ausgaben für Geschenke auch kein Geheimnis. Mit 80.000 bis 90.000 Euro hat die ÖVP das größte Budget dafür.

Die Kleinparteien versuchen den finanziellen Nachteil mit Kreativität wettzumachen. „Neben Schokolade-Naps verteilen wir das Buch ,Rückenwind für Kinder‘ von Spitzenkandidatin Andrea Krumschnabel“, beschreibt Brigitta Klein den Zugang ihrer Family-Partei. Eine andere Strategie fährt (zwangsläufig) Impuls-Tirol, da man nach dem jahrelangen Streit um Parteiförderung mit der Mutterpartei Vorwärts Tirol in einem finanziellen Engpass steckt. „Geschenke gehen sich bei uns nicht aus. Aber wir stehen auch für Inhalte, nicht für Marketing“, versucht Josef Schett aus der Not eine Tugend für Impuls-Tirol zu machen. Ohnehin hätten viele Bürger genug von der „Werbewalze“. „Das ist weder zeitgemäß noch wahlentscheidend. Von einem Geschenk lässt sich niemand überzeugen.“

Bei der Liste Fritz hingegen wurde in den vergangenen Wochen selbst Hand angelegt: Weil man Bonbons einer bestimmten Marke wollte, die Erzeugerfirma diese jedoch nicht mit dem Partei-Logo verziert lieferte, klebte man es selbst hinauf.

Wie überhaupt man sich bei den kleinen Wahlgeschenken im Vorfeld viele Gedanken macht: „Die Leute fragen einen schon, wo und ob etwas z. B. in China hergestellt worden ist“, erinnert sich Markus Sint von der Liste Fritz an derartige Szenen.

Mit einem kleinen Glas Marmelade eines Tiroler Produzenten will man daher heuer den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen. Das gleiche Konzept verfolgen die Grünen, bei denen nicht nur der Bio-Honig in Tirol produziert wird, sondern auch das Studentenfutter und der Lippenbalsam. „Das ist unser Premium-Geschenk“, sagt Grünen-Pressekoordinator Sebastian Müller. Bei der FPÖ zählt ein Stoff-Murmeltier, angelehnt an den HC-Bären, zu den Rennern.

Dass diese kleinen Geschenke wichtig sind, bestätigen bis auf Impuls-Tirol alle Parteien. „Es erleichtert den Erstkontakt“, weiß Dominik Oberhofer von den NEOS. „Wir bekommen von unseren Funktionären zu hören, dass sie ohne Give-aways keine Hausbesuche machen“, schlägt Dornauer in dieselbe Kerbe. Denn noch mehr als auf der Straße sei es direkt vor der Haustür unumgänglich, mit einem Geschenk das Eis zu brechen. Auch die Grünen haben sich für den Haustürwahlkampf entschieden, „bei dem wir unser Kurzwahlprogramm, einen Teebeutel und den kleinen Honig, verschenken“, meint Müller.

Die FPÖ verzichtet völlig darauf. „Bei früheren Wahlkämpfen haben wir damit keine so guten Erfahrungen gemacht. Daheim wollen die Leute ihre Ruhe. Wir hängen ihnen dafür ein Sackerl hin“, sagt Patrick Haslwanter von der FPÖ.

Auch die ÖVP verteilt in den letzten Tagen des Wahlkampfs noch Sackerln, die mit Broten gefüllt sind, an den Türen der Tiroler. 110.000 Haushalte werden auf diese Weise unerhofft beglückt.

Bei der Liste Fritz hat man sogar die Erfahrung gemacht, dass Geschenke aktiv eingefordert werden: „Das kommt zwar nicht oft vor, aber es kommt vor“, sagt Sint.