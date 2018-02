Von Helmut Mittermayr

Lermoos, Innsbruck – Für die Lermooserin Maria Zwölfer geht es am Sonntag um alles oder nichts – weiter Landtagsabgeordnete oder Pensionistin? Die frühere Bürgermeisterin von Lermoos machte seit ihrem Eintritt in die Tiroler Politik 2013 alle Höhen und Tiefen mit, die eine neu gegründete Partei durchleben kann: Vorwärts-Gründerin Anna Hosp kam schnell abhanden; mit neuem Namen Impuls Tirol weitergemacht; eine persönliche Haftung wegen nichtbeantragter Parteienförderung schlug bei ihr mit 200.000 Euro, die sie schon bezahlt hat, zu Buche. Und nun ein Zittern, ob der kleinen Partei der Wiedereinzug gelingt. Maria Zwölfer hat keinen Zweifel daran. Über 200 Anträge hat sie mit ihren Mitstreitern in den vergangenen fünf Jahren im Tiroler Landtag eingebracht.

Die Lermooserin, vom Naturell kämpferisch, tritt in Bezug auf die Fernpassstraßenausbaudiskussion schon seit Jahren für größtmögliche Bauvorhaben ein. „Große Probleme brauchen große Lösungen!“, sagt sie und meint damit etwa einen Tunnel von Bichlbach bis Nassereith.

Als Replik auf den Sager von LH Platter „Gnade uns Gott, wenn das 7,5-Tonnen-Tonnageverbot fällt“ müsste es laut Zwölfer richtigerweise „Gnade uns Gott, wenn die verantwortlichen Politiker weiterhin die Augen vor der Realität verschließen“ heißen. Das vielgepriesene Lkw-Fahrverbot würde lediglich auf dem Papier bestehen. „Großzügigste Ausnahmegenehmigungen, Postkastenfirmen und laxe Kontrollen führen dazu, dass der Schwerverkehr kontinuierlich zunimmt.“ Die B179 sei längst eine Transitstrecke. „Uns ist in den vergangenen Jahrzehnten genug Sand in die Augen gestreut worden, nachhaltige Lösungen sind endlich gefragt.“

Ein weiteres Anliegen ist ihr der Erhalt eines differenzierten Schulsystems im Bezirk Reutte, das jungen Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten die bestmögliche Ausbildung garantiert. Womit sie eine Lanze für das Gymnasium bricht. Ärztliche Versorgung in peripheren Regionen, der Bestand von Hausapotheken sowie eine stärkere Unterstützung von pflegenden Angehörigen sind Schwerpunkte ihres Engagements.

„Was den Tourismus betrifft, halten wir die unterschiedliche Gewichtung der Stimmen in den verschiedenen Stimmgruppen (Kurien­wahlrecht) für nicht mehr zeitgemäß und fordern eine Abschaffung dieses Systems.“ Auch die Staffelung der Tourismusabgabe je nach Wertschöpfung wird gefordert.“ Denn derzeit würden Zimmervermieter prozentuell in einem weitaus höheren Anteil am Ertrag belastet als Großhoteliers.