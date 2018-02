Telfs – Wenige Tage vor der Landtagswahl sorgt ein Postwurf in Telfs für Aufregung: Herbert Klieber, seit 2016 für die „Bürgerliste Telfs“ im Gemeinderat, aber nach wie vor VP-Mitglied, attackiert darin die Telfer Vizebürgermeisterin Cornelia Hagele („Wir für Telfs“), die in Innsbruck-Land als Listenzweite der VP für den Landtag kandidiert. Kurios: Im Postwurf gibt sich Klieber als Unterstützer der Initiative „Wir für Platter“ zu erkennen.

Die Kritik betrifft Jahre zurückliegende Grundstückskäufe: Hagele, so behauptet Klieber, habe in Telfs als „Sozialflächen“ ausgewiesene Baulandflächen von insgesamt ca. 1500 m² erworben. Zunächst habe sie zwei etwa 840 m² große Bauplätze gekauft (ca. 250 Euro/m²) und dort ein großes Haus gebaut, „da die damalige Baudichteverordnung der Gemeinde“ dies zugelassen habe. Später habe sie ein südlich gelegenes Nachbargrundstück erworben. Dessen Besitzer, meint Klieber, habe wegen der inzwischen vom Gemeinderat beschlossenen Begrenzung der Baudichte das Interesse an einem geplanten Wohnprojekt verloren und den Grund an Hagele weiterverkauft.

Rechtlich möge das alles korrekt sein, „moralisch“ zeuge es aber „nicht gerade von einem respektvollen Umgang mit sozialen Baulandflächen“.

Hagele zeigt sich empört: Die Vorwürfe seien inhaltlich vollkommen unrichtig „und haben vor allem nichts mit meiner politischen Tätigkeit zu tun“. Sie habe 2006 – also lange vor Beginn ihrer Tätigkeit im Gemeinderat – als Bürgerin ganz normal zwei Grundstücke von der Gemeinde erworben, wie andere Telfer auch. Dort habe sie ein Haus mit zwei Wohneinheiten errichtet und selbstverständlich für beide sämtliche Gebühren entrichtet. Hier politische Bevorzugung zu unterstellen, sei „pure Böswilligkeit“.

Das erwähnte dritte Grundstück habe sie 2016 von einem privaten Besitzer erworben – zu marktüblichen Konditionen. Und: „Sehr wohl wäre es dem damaligen Besitzer möglich gewesen, dort nach seinen Vorstellungen zu bauen“, da die maximale Baumassendichte seinerzeit noch nicht beschlossen gewesen sei. Der Besitzer habe jedoch entschieden, nicht ins Bauprojekt, sondern in sein Unternehmen zu investieren. Und so habe sie das Grundstück für ihre Kinder gekauft. Fazit: Ihr Verhalten sei „weder rechtlich noch moralisch falsch“ gewesen.

Sie könne nur vermuten, dass Klieber „abrechnen“ wolle, meint Hagele. In der vorigen Gemeinderatsperiode habe er besonders niedrige Anwesenheitswerte in den Ausschüssen gehabt – „und das haben wir im Gemeinderatswahlkampf auch thematisiert“. Dass Klieber mit „Wir für Platter“ unterschrieben habe, sei selbstredend nicht mit der ÖVP akkordiert gewesen und mache seine Attacke noch unbegreiflicher. (md)