Von Catharina Oblasser

Lienz – So richtig funktioniert hat sie nie, die eigene Leitstelle für Notfälle im Rot-Kreuz-Haus in Lienz. Deshalb wird sie mit Ende Februar stillgelegt, erklärt der Osttiroler Rot-Kreuz-Leiter Egon Kleinlercher. Ursprünglich hatte der Vertrag bis Ende 2019 gelten sollen. Das plötzliche Aus bestätigt auch Gerhard Stauder, Betriebsleiter der Leitstelle in Innsbruck. „Nach den Untersuchungen einer unabhängigen Kommission zur Außenstelle Lienz war die einhellige Meinung, dass die Aufrechterhaltung keinen Sinn mehr hat. Deshalb die vorzeitige Schließung.“

Rückblick: Als 2012 vertraglich vereinbart wurde, alle Notrufe ausschließlich über Innsbruck zu bearbeiten und dort die Einsätze der Hilfskräfte zu koordinieren, legte sich Osttirol quer. Politiker aller Farben bestanden gegen den Willen der Landesregierung darauf, die Lienzer Leitstelle zu behalten. Wegen der Abgelegenheit, wegen der gemeinsamen Einsätze mit Oberkärnten. Und wegen der Arbeitsplätze.

Die Osttiroler setzten sich gegen den damaligen Landesrat Anton Steixner durch. Im Rot-Kreuz-Gebäude mietete sich die Leitstelle Tirol ein und baute um 600.000 Euro die nötige Infrastruktur ein. Drei Angestellte sollten dort arbeiten, die Personalsuche war jedoch schwierig. Zuletzt war nur noch ein Disponent dort tätig, der allerdings nur Krankentransporte organisierte, keine Notfalleinsätze. Diese werden nämlich sowieso in Innsbruck bearbeitet.

Dafür kostete die separate Infrastruktur ordentlich: Jährlich fallen für die Dependance in Osttirol um die 250.000 Euro an. Insgesamt mussten 1,7 Millionen Euro aufgewendet werden. Eine Expertenkommission empfahl deshalb schon Mitte 2017, die Außenstelle in Lienz zu schließen. Denn auch die Fehlerquote bei den Dispositionen liege weit über dem Durchschnitt, hieß es.

Stattdessen wird im Lienzer Rot-Kreuz-Haus das Sozialzentrum vergrößert, das es bisher schon gab. „Das Land Tirol fördert das Modellprojekt ,Soziale Servicestelle Osttirol‘“, gab LH Günter Platter bekannt. Bei seinem Lienz-Besuch am Mittwochnachmittag waren dafür die letzten Weichen gestellt worden.

Die „Soziale Servicestelle Osttirol“ soll Aufgaben der Erwachsenensozialarbeit, die Beratung von Asylwerbern und die Abwicklung der Angebote des Roten Kreuzes (Sozialbegleitung, Besuchsdienst, Krisenintervention, Betreuter Fahrdienst, Jugendarbeit, Katastrophen-Hilfsdienst, etc.) abdecken. Dabei arbeitet das Rote Kreuz mit der Bezirkshauptmannschaft Lienz zusammen. Die Servicestelle soll eine Sozialberatung von Montag bis Sonntag in Kombination mit dem Angebot der sozialen Dienste des Roten Kreuzes Osttirol verbinden und jeweils von drei Sozialarbeitern besetzt sein. „Wir betrachten uns als Schnittstelle im Osttiroler Sozialwesen und wollen mit allen bestehenden Institutionen kooperieren“, erklärt Egon Kleinlercher. Die Sozialarbeiter-Stellen werden demnächst ausgeschrieben, mit 1. Juni soll die soziale Servicestelle offiziell ihren Betrieb aufnehmen.

Das Rote Kreuz Osttirol baut auch sonst groß aus. Seit 14 Jahren kauft es Flächen auf, die an das Grundstück nahe dem BKH Lienz grenzen. Alte, leer stehende Bauten wurden schon abgerissen, nach der Fertigstellung soll die Rot-Kreuz-Stelle in der Emanuel-von-Hibler-Straße um ein Drittel mehr Raum umfassen. Vorgesehen sind mehr Tiefgaragenplätze, ein Sozialshop und zehn Mietwohnungen, die zwischen 36 und 50 Quadratmeter groß sind. Sie eignen sich für betreutes Wohnen.

Die Investitionskosten betragen 3,2 Millionen Euro.