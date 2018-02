Telfs — Statt martialischem Trommelwirbel vom Wahlkampfauftakt im Jänner gab es am Donnerstag „Dem Land Tirol die Treue" von den Grubertalern. Die Botschaft der Tiroler Freiheitlichen blieb jedoch die gleiche. „Wer am Sonntag in Tirol die ÖVP wählt, der bekommt weitere fünf Jahre Grün oder die SPÖ", warnte Spitzenkandidat und Parteiobmann Markus Abwerzger vor der Fortsetzung der schwarz-grünen Landesregierung.

Wie im Bund wollen die Freiheitlichen nach dem 25. Februar in Tirol mitregieren, für den letzten Schwung im zu Ende gehenden Landtagswahlkampf sollte deshalb Bundesparteiobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache sorgen.

In Telfs schwörten Strache und Abwerzger die freiheitlichen Sympathisanten auf den Urnengang am Sonntag ein, das Wahlergebnis von 2013 mit 9,34 Prozent soll schließlich verdoppelt werden. Der FPÖ-Parteichef sprach rückblickend von einem „schmutzigen Wahlkampf mit sehr vielen Schattenseiten", gleichzeitig nahm er für die FPÖ in Anspruch, „das soziale Gewissen im Land zu sein. Und das wollen wir auch in einer Regierung sein." Einmal mehr prangerte Markus Abwerzger das schwarz-grüne „Asylchaos", über das nicht geredet werde, und „Sicherheitsprobleme" im Land an.



Erneuert hat Abwerzger seine Forderung, dass er gerne ein starker Verkehrslandesrat sein wolle. Und natürlich wolle er den „g'schissenen Lufthunderter" rasch ändern. Massive Kritik übte er daran, dass man die FPÖ immer wieder ins extrem rechte Eck drängen wolle. „Wer uns in die Nähe des Nationalsozialismus rückt, hat keine Ahnung."



Auch für den blauen Spitzenkandidaten steht am Sonntag eine Richtungswahl an und er hofft auf eine politische Wende. Wenngleich er der ÖVP vorwirft, situationselastisch zu sein und sich sehr ins „Grüne verändert" zu haben.



Für den entscheidenden Motivationsschub wollte schließlich der Bundesparteiobmann sorgen. In Wien regiert er ja mit der ÖVP. Für die Wahl ist er zuversichtlich, dass die Tiroler FPÖ in Richtung 15 Prozent gehen werde, stapelte Strache tief. Er sei auch überzeugt, dass es mehr sein könne. Massive Kritik übte Strache am ORF, dem er im Landtagswahlkampf „Dirty Campaigning" vom Übelsten und eine tendenziöse Berichterstattung vorhielt. Darüber hinaus geißelte er insgesamt „linkslinke Journalisten" in diversen Medien. Letztlich lobte Strache die erfolgreichen Regierungsverhandlungen der Freiheitlichen Partei und geht davon aus, dass dies auch Rückenwind für Tirol sein werde. (pn)