Von Angela Dähling

Mayrhofen – Für ATM-Chef Alfred Egger ist der Recyclinghof die Visitenkarte einer Gemeinde. „Dort ist der Bürger mindestens einmal wöchentlich und damit öfter als auf dem Gemeindeamt“, erklärt Egger. Die Gemeinden Mayrhofen, Brandberg, Schwendau, Hippach, Ramsau und die Fraktion Ginzling erneuern jetzt ihre Visitenkarte: Gestern fiel der Startschuss für den Um- und Erweiterungsbau des gemeinsamen Recyclinghofs in Mayr­hofen. 1,6 Mio. Euro fließen in die Modernisierung, für die 900 m² Grund vom Kramerwirt angemietet wurden. „Zum ortsüblichen Preis“, sagt Mayrhofens VBM Franz Eberharter als Obmann des Recyclinghof-Beirates. Im Juni sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein.

„Im Einzugsgebiet leben über 9000 Menschen, dazu kommen rund 2,2 Mio. Nächtigungen im Jahr. Darauf war das Gelände ursprünglich nicht ausgelegt“, erklärt Eberharter. Zudem wurden bei der Eröffnung 1995 elf verschiedene Abfallfraktionen von Mayrhofen und Brandberg gesammelt, heute sind es 29.

Die Verkehrsfläche wird deutlich vergrößert und das Areal überdacht. „Eine Überdachung ist Ziel bei all unseren Recyclinghöfen“, sagt ATM-GF Egger. Ein Walzenverdichter, der in Tux bereits im Einsatz ist, wird laut Hans Steinberger von der Umweltzone Zillertal dazu führen, dass sich die Transporte um ein Drittel verringern. „Das ist ein Beitrag gegen die hohe Verkehrsbelastung im Tal“, betont der Brandberger Bürgermeister Heinz Ebenbichler.

Neben einer modernen Tierkadaversammlung sind bei der erneuerten Biosammelstelle eine Zutrittserkennung und Verwiegung geplant. Apropos Zutritt: Nach den Recyclinghöfen in Tux und Kaltenbach wird jener in Mayrhofen der dritte im Tal sein, bei dem die Bürger mit einer so genannten Zillertal-Card Zutritt zum Recyclinghof erhalten. Die Karte ermöglicht eine bargeldlose Abrechnung. „Man könnte auch weitere Angebote von Gemeinden damit abwickeln“, sagt Steinberger. Ob Jahreskarte der Zillertalbahn, Parkhauszufahrt oder Car-Sharing – sie alle wären theoretisch auf dieser Karte speicherbar, informiert Steinberger. Der Zeller Recyclinghof wird nach Mayrhofen ebenfalls damit ausgestattet.

Wunsch sei es laut Alfred Egger, dass die Zillertaler damit an jedem Recyclinghof in ihrem Tal ihren Müll abgeben können. Doch das könnte noch dauern. Denn die Umweltzone Zillertal mit ihren Abfallberatern zieht sich von Tux bis Kaltenbach. Die Recyclinghöfe im vorderen Zillertal gehören nicht dazu.