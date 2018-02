Von Helmut Mittermayr

Reutte, Ehenbichl – „Der Fernpass-Scheiteltunnel ist keine Lösung für das Verkehrsproblem im Außerfern. Die Menschen im Bezirk Reutte wollen keine zweite Transitroute. Diese würde nur noch mehr Verkehr, Lärm und Luftverschmutzung ins Außerfern bringen. Das Hauptziel der neuen SPÖ Tirol ist und bleibt das Bahntunnelprojekt zwischen dem Ehrwalder Becken und dem Inntal“, betonte Elisabeth Blanik, Vorsitzende der SPÖ Tirol, am Freitag zu Gast im Bezirk Reutte. Auf Initiative der SPÖ hat der Tiroler Landtag 2017 eine Machbarkeitsstudie für eine solche Bahntrasse ins Inntal beschlossen: „Die Ergebnisse dieser Studie sollen jedenfalls abgewartet werden.“

SPÖ-Bezirksvorsitzender Stefan Zaggl, Platz 8 auf der Landesliste der SPÖ Tirol, hält fest: „Die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Strecke Reutte – Innsbruck in vernünftiger Zeit zu absolvieren, würde für die Menschen im Außerfern den Innsbrucker Arbeitsmarkt öffnen. Gleichzeitig könnten Menschen aus den Ballungszentren vom Lebensraum Reutte angezogen werden.“

Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP) machte kürzlich gemeinsam mit BR Sonja Ledl-Rossmann dem Bezirkspflegeheim „Haus Ehrenberg“ seine Aufwartung. Das Regierungsmitglied war voll des Lobes über die im Außerfern geleistete Arbeit im Sozialbereich und legte Ausbau- und Strukturpläne bis ins Jahr 2022 vor – womit er sich wohl auch nach der Wahl in der Verantwortung sah. Ledl-Rossmann konnte der Idee des Reuttener Bürgermeisters Oberer, der eine viele engere Verschränkung der beiden großen Altenpflegeheime des Bezirkes anstrebt, nichts abgewinnen: „Die Verwaltung ist in beiden Heimen schon so schlank, ich sehe keine großen Einsparungspotenziale mehr. Für eine gute Qualität braucht es aber sicherlich Leitungspersonen vor Ort.“