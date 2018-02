Von Helmut Mittermayr

Pflach – Karl Klammsteiner wohnt in Pflach an der Ecke Lindenweg/Innerwand, nur wenige Meter hinter den Bahngleisen und dem Gasthof Schwanen. Quasi das letzte Haus, bevor die Natur­idylle der Säulingwiesen sich entfaltet. Diesen pittoresken Flecken Erde sieht er gefährdet und will „rechtzeitig Widerstand leisten, bevor es zu spät ist“. Bürgermeister Helmut Schönherr ist in einem Punkt einer Meinung mit Klammsteiner. Nämlich darin, dass „da draußen, wo er wohnt, eine Insel der Seligen ist. Da laufen gerade mal ein paar Füchse vorbei.“ Damit endet die Übereinstimmung der Einschätzung der „Problematik“, die sich nördlich der Bahngleise bei Klammsteiner zusammenbrauen soll.

Pflach hat zehn Bahnübergänge, die ÖBB wollen bis 2028 mehrere schließen sowie Ampeln oder Schranken installieren, um die Durchschnittsgeschwindigkeit der Züge bei der Ortsdurchfahrt zu erhöhen. Unter anderem könnte auch der bisherige Übergang zum Säulingweg, dem zentralen Zubringer zum Säulingparkplatz, geschlossen werden. Denn die Aufstellfläche zwischen Gleiskörper und hochfrequentierter Durchzugsstraße L69 sei zu kurz. Hier würden etwa Holzfuhrwerke in die Geleise ragen, wenn sie vor der L69 stehen bleiben müssten, um eine Lücke im Fließverkehr abzuwarten. Deswegen forcieren die ÖBB eine Auflassung dieser Überfahrt. Klammsteiner befürchtet nun eine Parallelverlagerung des Verkehrs, der genau an seinem Haus vorbeiführen würde. „Das ist uns nicht zumutbar. Auch viele Nachbarn sind der gleichen Meinung. Dann fahren auch die Landwirte künftig schon um sechs Uhr Früh vorbei und wecken uns. Bisher konnten wir bei offenem Fenster schlafen.“

BM Schönherr findet die Argumentation Klammsteiners freundlich formuliert „überzogen“. „Wir reden hier von ein paar Autos mehr am Tag, die dann dort fahren würden. Bisher ist das Aufkommen dort gleich null. Die Steigerung wäre marginal.“ Künftig könnten etwa Autos aus dem Allgäu, die zum Säulingparkplatz wollen, beim Kniepass direkt neben der Umfahrung hin- und zurückgeführt werden. „Aber so weit sind wir ja noch lange nicht“, möchte Schönherr Spekulationen einbremsen. Der Gemeindechef erklärt, dass noch gar nichts entschieden sei. Das Verkehrsplanungsbüro Optimo hat im Auftrag von ÖBB und Gemeinde Pflach eine Studie mit Lösungsvorschlägen erstellt. Eine Verkehrszählung im Dorf wurde durchgeführt. Man befinde sich in intensiven Verhandlungen mit den ÖBB und Grundbesitzern und werde die Bevölkerung rechtzeitig einbinden, wenn die Vorbesprechungen abgeschlossen seien. Diese seien komplex, es gehe um Überfahrtsrechte, Servitute, die Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Flächen und vieles mehr. „Und selbstverständlich werden die Argumente der Pflacher und Pflacherinnen bei einer Präsentation angehört werden“, so der Bürgermeister.

Schönherr bereiten ganz andere Bahnübergänge im Dorf „echtes Kopfzerbrechen“. Etwa jener an der Kniepassstraße, wo auch Busse durch die enge Straße müssen. Oder jener am Knappenweg zum Siedlungsgebiet Innerwand: „Bei beiden werden wir um Schranken nicht herumkommen. Das erhöhte Gefahrenpotenzial dort hat erste Priorität in meinen Überlegungen. Dort gibt es Pflacher Individualverkehr, vor allem Kinder, die zur Schule müssen. Ob jemand woanders ruhig oder etwas weniger ruhig in der Sonne liegen kann, ist sekundär.“