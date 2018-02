Von Harald Angerer

Kirchberg – Es ist ein leidiges Thema, welches die Gemeinde Kirchberg schon seit vielen Jahren plagt. Der Umfahrung Kirchberg fehlen am West-Ende eine Ausfahrt Richtung Kirchberg und eine Auffahrt in Richtung Kitzbühel. Momentan müssen die Autofahrer einen Umweg über Spertendorf nehmen. Diesen Umweg nehmen aber viele nicht in Kauf und fahren deshalb schon vor der Umfahrung ab und durchqueren den Ort. Bisher scheiterte ein Vollanschluss aber am mangelnden Platz. Durch den Abriss der Eichenhalle ergeben sich nun jedoch neue Möglichkeiten.

Diese will die Gemeinde Kirchberg ergreifen, und auch von Seiten des Landes Tirol scheint jetzt Bewegung in die Sache zu kommen. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde von Bürgermeister Helmut Berger (SPÖ) der Antrag auf eine Kostenbeteiligung gestellt. Bei einem Gespräch mit dem Baubezirksamt und dem Land Tirol habe man sich darauf verständigt, eine Planungsstudie in Auftrag zu geben. „Das ist sicher eine Chance für Jahrzehnte“, unterstreicht der Bürgermeister bei der Gemeinderatssitzung.

Vorgeschlagen wurde von Berger eine Kostenaufteilung von 50:50 zwischen Land und Gemeinde für die Studie, die genaue Höhe steht aber noch nicht fest. Es wäre ein Signal der Kirchberger, dass man diesen Vollanschluss wolle und hinter der Sache stehe, betont Berger.

Bei der Sitzung mit dem Baubezirksamt und dem Land Tirol war unter anderem auch Vizebürgermeister Andreas Schipflinger (Unser Kirchberg) mit dabei. „Wir waren auch schon zweimal in Innsbruck wegen dem Vollanschluss, aber die bisherigen Vorschläge waren für uns nicht sinnvoll“, sagt Schipflinger bei der Gemeinderatssitzung.

Details zu den Planungen wollte Bürgermeister Berger nicht verraten: „Wir haben Stillschweigen vereinbart und werden dann rechtzeitig über das Vorhaben informieren.“ Auch Erwin Obermaier, der Leiter des Baubezirksamtes, gibt sich zurückhaltend. „Wir müssen erst schauen, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen“, sagt Obermaier auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Er sieht bei dem Projekt aber auch keine Eile geboten.