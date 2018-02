Von Denise Daum

Scharnitz – Die Polizei ermittelt derzeit in Scharnitz, nachdem ein Gemeindebürger die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hatte. Der Verdacht gegen Bürgermeisterin Isabella Blaha: Betrug. Blaha hat im vergangenen Jahr die Küche aus ihrem Privathaus aus- und in einer Gemeindewohnung einbauen lassen. Das bestätigt die Bürgermeisterin auch. Nun wird ihr aber unterstellt, Elektrogeräte mit Gemeindegeld gekauft zu haben, die nicht in der Gemeindewohnung, sondern in ihrem Haus eingebaut worden seien. Den Ein- und Ausbau der alten Küche sollen dem Vernehmen nach Gemeindemitarbeiter durchgeführt haben.

Thomas Lehner, Obmann des Überprüfungsausschusses, bestätigt auf Nachfrage, dass im Rahmen einer Kassaprüfung Ende vergangenen Jahres eine Rechnung für Elektrogeräte gefunden wurde, mit einer Aktennotiz, dass diese in der Gemeindewohnung verbaut wurden. „Im Überprüfungsausschuss war diese Rechnung ein Thema. Wir haben in der Finanzverwaltung nachgefragt und haben die Bestätigung bekommen, dass die Geräte in der Gemeindewohnung verbaut seien. Erst später sind dann Gerüchte aufgetaucht, wonach die Geräte dort gar nicht sein sollen“, erklärt Lehner. Mehr wisse er bis jetzt selbst noch nicht. Nach TT-Informationen soll die Rechnung rund 1200 Euro ausmachen. Zur Höhe wollte Lehner mit Verweis auf seine Verschwiegenheitspflicht nichts sagen.

Isabella Blaha erklärt auf Nachfrage der TT, dass sie die Anschuldigungen vom Hocker gerissen haben. Sie habe zwar nichts zu verbergen, möchte aber nach Rücksprache mit ihrem Rechtsanwalt zu einem laufenden Verfahren nichts sagen. „Ich werde zu den Vorwürfen zu einem späteren Zeitpunkt Stellung nehmen.“ Zunächst werde ihr Anwalt sich die Aktenlage ansehen. Blaha bestätigt aber, dass ihre Küche in der Gemeindewohnung eingebaut wurde. Und: „Es gibt einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, dass eine Küche für die Gemeindewohnung angekauft wird.“

Hansjörg Mayr von der Staatsanwaltschaft bestätigt, dass in dieser Sache ein Ermittlungsverfahren anhängig ist.