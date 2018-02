Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Bei der Präsentation der Gestaltungspläne für das „Kulturquartier“ entlang von Rennweg und Universitätsstraße auf dem Abschnitt zwischen Herrengasse und Karl-Rahner-Platz am Donnerstag im Gemeinderat wurden die geschätzten Gesamtkosten nicht genannt. Wie berichtet, schweigen Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) und Vize-BM Sonja Pitscheider (Grüne) dazu. Beide sind aber Teil jener Steuerungsgruppe, der schon im Dezember eine Grobkostenschätzung vorgelegt wurde. Darin gingen die Experten von rund 8,4 Mio. € Gesamtkosten aus, die TT berichtete.

FPÖ-Stadtparteichef Rudi Federspiel kritisierte gestern scharf, dass dem Gemeinderat die Gesamtkosten verschwiegen werden. Lediglich die Kosten für den ersten Bauabschnitt wurden von Oppitz-Plörer genannt. Während gegenüber Medien am Vormittag von drei Mio. Euro die Rede war, wurden dem Gemeinderat nur 2,5 Mio. € genannt. Die Ausschreibung für Teil eins muss demnächst raus. Das ist für die Eröffnung des Musikhauses im Oktober notwendig.

Völliges Kopfschütteln ernten die Gesamtkosten beim FI/Grünen-Koalitionspartner SPÖ. „Wir sind hier völlig im Dunkeln getappt“, zeigt sich SP-Stadtparteichef Helmut Buchacher entrüstet. Buch­acher ist Mitglied der Steuerungsgruppe. Er selbst will dort von den 8,4 Mio. € keine Kenntnis erlangt haben. Daher fordert er Oppitz-Plörer und die ressortzuständige Vizebürgermeisterin auf, die Schätzzahlen endlich offen auf den Tisch zu legen. Die SPÖ, kündigt Buchacher an, werde „alle Kosten hinterfragen“. Auch, wie hoch die Kosten für die notwendige provisorische Asphaltierung eines Teils des neuen Platzes im Hinblick auf die Rad-WM sein werden. Das ist auch ein Grund, wieso die Platzgestaltung nicht in einem gemacht werden kann. Auch diese Extrakosten, so Buch­acher, seien derzeit noch unbekannt.

Für die ÖVP sei bei der Gestaltung des restlichen Kulturquartiers „alles offen“, bestätigt Stadtrat Franz Gruber gegenüber der TT: „Diese Präsentation ist zwar eine passable, aber dennoch nur ein Entwurf – die Entscheidung wird erst der neu gewählte Gemeinderat zu treffen haben.“ Das haben auch Oppitz-Plörer und Pitscheider so gesagt. Die ÖVP, sagt Gruber, werde sich die Frage stellen: „Brauchen wir das alles?“ Die Kosten würden dabei sicherlich auch eine Rolle spielen.

Indes ist klar, dass die Kommunalbetriebe (IKB) die in der Kaiserjägerstraße geplanten Grabungsarbeiten wegen der Platzgestaltung nicht verschieben müssen. Man habe die Universitätsstraße aus der ersten Bauetappe zum Vorplatz herausgenommen, um eine Entzerrung mit der Kaiserjägerstraße zu erreichen, sagt Tiefbauchef Walter Zimmeter. IKB-Vorstand Thomas Pühringer versicherte, dass die Leitungsverlegung in der Kaiserjägerstraße wie geplant beginnen werde.