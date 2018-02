Von Matthias Reichle

Kauns – Kauns ist ein „lebendiges Dorf“ und hat eine „gute Dorfgemeinschaft“, betont Bürgermeister Matthias Schranz. Vor allem das Vereinsleben ist sehr aktiv. Trotzdem leidet die Gemeinde an den typischen Problemen des ländlichen Raums. Von der Bevölkerungsstruktur her ist der Ort eine „alte Gemeinde“. Und „es ist ein Problem, die Jugend in Kauns zu halten“. Sozialen Wohnbau sucht man vergebens und auch an den Bauplätzen mangle es. Dabei gibt es zahlreiche Anfragen junger Leute aus dem Ort, aber auch von außerhalb.

Schaut man noch genauer hin, hat die Gemeinde keinen Lebensmittelhändler, und der Postbus fährt den Ort siebenmal pro Tag an. Das letzte Mal um 18.39 Uhr.

„Wir wollen sehen, wo es hakt und wo die Bevölkerung Handlungsbedarf sieht“, erklärt Schranz zwei Initiativen, für die der Gemeinderat Donnerstagabend grünes Licht gegeben hat. Beide binden die Bevölkerung ein.

Zum einen startet Kauns das Audit zur „familienfreundlichen Gemeinde“. Es ist ein kommunalpolitischer Prozess mit Bürgerbeteiligung, an dessen Ende sich der Ort mit einem Zertifikat schmücken darf.

Der Name „familienfreundlich“ treffe es nicht exakt, das Programm beleuchte alle Lebensphasen vom Säugling bis zum Senior, erklärte Prozessbegleiterin Martina Rizzo. „Es sollen dabei die Lebensqualität erhöht, die Attraktivität als Wohnort gesteigert, die Identifikation der Gemeinde gestärkt und die Abwanderung gestoppt werden“, erklärte sie. Am Ende stehen drei konkrete Projekte, die jeweils eine andere Lebensphase betreffen.

Und das unter Einbindung der Bevölkerung wie auch beim „Lokale Agenda 21“-Prozess, der gleichzeitig durchgeführt wird. Man will dabei die Synergien nutzen, wie Schranz betonte. Dabei gehe es um eine nachhaltige Dorfentwicklung, das Programm decke ein breites Themenfeld ab, vom Wohnen über die Mobilität bis hin zur Kultur. Der Titel lautet: „Zukunft.Kauns – Ein Dorf im Wandel.“ Während der erste Prozess von Bund und Land gefördert wird und in der Durchführung für den Ort kostenneutral bleibt, musste die Gemeinde hier einen Prozessbegleiter beauftragen. Auch dieser wird zu 75 Prozent gefördert. Die übrigen 8000 Euro sahen die Gemeinderäte dann als gute Investition an, erhoffte man sich doch auch zusätzliche Förderungen bei den Projektumsetzungen. Von den Kosten her sei es „ein größeres Garagentor für die Zukunft des Ortes“, brachte Vizebürgermeister Thomas Zangerl es schlussendlich auf den Punkt. Den Ankauf eines solchen hatte der Gemeinderat einige Tagesordnungspunkte vorher bereits beschlossen.

Der Prozess soll bereits in den nächsten Monaten starten, so Schranz.