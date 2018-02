Stams – Schon vor dem Jahr 2005 musste in der Gemeinde Stams mehrmals die Überlastung des Kanalsystems festgestellt werden, da bei starkem Regen bereits das Mischwasser aus den Schächten heraustrat. 2006 wurde dann ein Sanierungskonzept erstellt, das im vergangenen Jahr im ersten Abschnitt realisiert werden konnte. Die Kanäle der größten Problemzone wurden dabei massiv erweitert, um auch künftige Mehrwassermengen problemlos befördern zu können. „Die hydraulische Anlage ist schon sehr verstärkt durch den Ausbau im Tiefgebiet. Wir haben damit den schwächsten Punkt des Kanalsystems bereits beseitigt“, gab Planungstechniker Matthias Philipp Entwarnung für die Zukunft.

Nun wäre die weitere Vorgangsweise im Konzept bereits festgelegt gewesen und dank vorliegendem Finanzierungsplan waren jährlich 300.000 Euro für die einzelnen Bauabschnitte vorgesehen. Insgesamt sind die zwei künftigen Bauabschnitte bis 2022 mit jeweils 1,1 Millionen Euro veranschlagt, wobei Philipp in diese Kosten bereits eine zehnprozentige Preissteigerung einberechnet hat. Doch unverhofft kommt oft, und in diesem Fall ließen mehrere Rohrbrüche der Wasserleitung auf Höhe des Campingplatzes den Techniker den Ablauf der Kanalsystemsanierung abändern: Wegen Dringlichkeit durch die kaputte Wasserleitung soll nun ein anderer Kanalbereich vorgezogen und der nächste eigentlich geplante Abschnitt nach hinten verschoben werden, was zu langwierigen Diskussionen zwischen BM Franz Gallop und den Vertretern der oppositionellen Listen führte. „Priorität Nummer eins ist einfach der Kanal“, wandte Gemeinderat Markus Abfalterer ein, der aber auch betonte: „Das passt schon mit dem Vorziehen.“

Dass der auf 25.200 Euro geschätzte Kostenfaktor für die Rekultivierung der Böschung von der Gemeinde gezahlt werden sollte, stieß einigen Gemeinderäten sauer auf. Bei der Schlussrechnung konnte dieser Posten dann aber doch auf knapp unter 10.000 Euro gesenkt werden. In Summe wurde die Vergabesumme bei der Schlussrechnung leicht unterschritten, wobei noch offene Rechnungen in der Höhe von 57.500 Euro zu begleichen sind. (ado)