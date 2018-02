Von Alexander Paschinger

Haiming, Umhausen – „Mit oder ohne Grillstation?“, fragte BM Josef Leitner noch einmal nach. Kurz zuvor hatten alle 19 Haiminger Gemeinderatsmitglieder für den künftigen Block mit 5-Euro-Wohnungen (Mietpreis pro Quadratmeter, warm) gestimmt. Nun ging es um 23 oder 24 Wohnungen – also mit oder ohne Balkon. Und 18 Mandatare votierten für 23 Einheiten, dafür aber „mit Grillstation“.

Durchwegs gute Stimmung herrschte am Donnerstagabend im Haiminger Dorfparlament. Neben einigen Umwidmungen stand eben auch die weitere Vorgangsweise für das 5-Euro-Wohnen auf der Tagesordnung. In der geplanten Anlage am Zwieselweg sollen eine 80-m²-Wohnung sowie der Rest in Form von 48- und 68-m²-Einheiten entstehen. „Wenn wir heute den Baurechtsvertrag beschließen, können die Wohnungen im Herbst 2019 bezogen werden“, sagte BM Leitner.

Die Liste der Interessenten ist jedenfalls lang: 61 Bewerbungen („nicht nur Haiminger“, so Leitner) wurden im Gemeindeamt hinterlegt. Dazu sind 25 Parkplätze mit der Option auf „drei bis vier mehr“ vorgesehen. Die Vergabe der Wohnungen darf die Gemeinde Haiming vornehmen. Das wurde am Donnerstag einem „erweiterten“ Sozialausschuss aufgetragen, der von allen Gemeinderats-Fraktionen beschickt wird. Dieses gemeinsame Gremium wird nun die Richtlinien für Haiming vorgeben.

Zufrieden mit dem Haiminger Votum zeigt sich die Neue Heimat Tirol (NHT). Geschäftsführer Hannes Gschwentner auf Anfrage der TT: „Vor allem im Inntal sind geförderte Mietwohnungen sehr gefragt. Vor allem junge Menschen, Alleinerziehende, Geschiedene, aber auch ältere Personen haben Bedarf an günstigem Wohnraum.“ Und da passe das Konzept der 5-Euro-Wohnungen hinein.

Die Referenzanlage der NHT in diesem Segment ist Schwaz. Das neueste Projekt ist nun Haiming. „Wir gehen erst in die genaue Planung“, sagt Gschwentner, er rechnet jedoch damit, dass der Wohnblock „3,2 bis 3,3 Millionen Euro kosten wird“.

Schon recht weit ist die NHT mit einem 5-Euro-Prokjekt in Umhausen. Dort sind 22 Wohnungen geplant. „Im Frühjahr sollten die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen sein“, erklärt Gschwentner, im Sommer sollte der Bau beginnen und nach 16 Monaten die Wohnungen bezugsfähig sein. Das vierte 5-Euro-Projekt der NHT wird in Baumkirchen im Unterland entstehen.