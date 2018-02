Innsbruck – Souverän sind die NEOS im Oktober wieder in den Nationalrat eingezogen, in Wien, Vorarlberg und Niederösterreich mischen sie bereits in den Landtagen mit und in Tirol wollen sie am Sonntag erstmals landespolitisches Parkett betreten. Zum Wahlkampffinale warnte Bundeschef Matthias Strolz aber erneut vor einer möglichen Absoluten von VP-Spitzenkandidat und Landeshauptmann Günther Platter. Es sei wichtig, dass es zumindest politisch ab Sonntag keine schwarze Eiszeit in Tirol gebe, spielte er auf die angekündigten arktischen Temperaturen und die Notwendigkeit an, die NEOS zu wählen. Was dann von den Pinken ebenfalls steht, ist das Reformangebot an die ÖVP, doch mit den NEOS eine Regierung zu bilden. Sofern es sich rechnerisch ausgeht. Und wenn nicht, so Strolz, bleibe den NEOS im Gegensatz zu den Grünen der Doppelpass mit dem Bund, „weil wir im Nationalrat vertreten sind“.

Landesspitzenkandidat Dominik Oberhofer gab seinen Anhängern am Freitag sprichwörtlich den Laufpass für die nächsten 48 Stunden. „Wir laufen bis zum Schluss für die Veränderung in Tirol, für Transparenz bei den Förderungen, der Kinderbetreuung und im Wohnbau.“ Die NEOS würden nicht versprechen, den Transit zu halbieren und die Flüchtlingskrise zu lösen. „Weil das derzeit nicht realistisch ist und es dafür konstruktive europäische Lösungen benötigt. Wir stellen vielmehr das Machbare in den Vordergrund“, fügte Oberhofer hinzu. Als erste Maßnahme im Landtag sollten die NEOS die Fünf-Prozent-Hürde überspringen, kündigte Dominik Oberhofer eine Abgabe auf Freizeitwohnsitze an. Mit dem Ergebnis der Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 von 5,78 Prozent der Stimmen wären die NEOS fix im Tiroler Landtag. (pn)