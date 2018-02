Von Peter Nindler

Innsbruck – Langweilig? Zu ruhig? Oder wohltuend im Vergleich zu den jüngsten Wahlauseinandersetzungen bei der Bundespräsidenten- und Nationalratswahl? „Es war ein ruhiger Wahlkampf ohne große Höhepunkte“, analysiert auch der Innsbrucker Politologe Ferdinand Karlhofer die vergangenen Wochen. Weil letztlich das zentrale Streitthema, wie es 2013 die Agrargemeinschaften waren, gefehlt habe. „Und die Rebellion in der ÖVP“, spielt Karlhofer auf die Kandidatur von Vorwärts Tirol vor fünf Jahren mit den schwarzen Abtrünnigen rund um Ex-LR Anna Hosp an. 2008 warf der ehemalige Arbeiterkammerchef Fritz Dinkhauser mit der von ihm gegründeten Liste Fritz der ÖVP und dem damaligen Landeschef Herwig van Staa den Fehdehandschuh hin.

Insgesamt hat sich der diesjährige Wahlkampf für Karlhofer von jenen in der Vergangenheit unterschieden. „Er war ganz demonstrativ auf die Spitzenkandidaten zugeschnitten.“ Vor allem ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter sei bewusst und mit Kalkül als Landesvater präsentiert worden. Zuletzt hatte er noch das Dauerthema Transit besetzt, was ihn noch deutlicher in diese Position gehievt habe.

Auf Attacken gegen die politischen Mitbewerber wurde weitgehend verzichtet. „Vielmehr haben die einzelnen Parteien ihre eigenen Vorzüge und die ihrer Spitzenkandidaten hervorgestrichen“, zeichnet der Innsbrucker Politologe die strategische Ausrichtung nach. Ansagen an die eigene Klientel hätten somit den Wahlkampf geprägt, damit sei allerdings die Zuspitzung ausgeblieben. „Ob sich das auf die Wahlbeteiligung auswirkt, wenn das Spannungselement fehlt, kann man noch nicht abschätzen“, will Karlhofer noch keine Prognose über die Wahlbeteiligung wagen. 2013 lag sie bei mageren 60,4 Prozent.

Einzig FPÖ-Spitzenkandidat Markus Abwerzger sprach zuletzt gebetsmühlenartig von einem schmutzigen Wahlkampf. Seit dem Wirbel um die ORF-Wahlkampfreportage mit den widerlichen antisemitischen Ausritten eines Passanten sieht sich der blaue Spitzenkandidat in der Opferrolle.

Apropos Abwerzger: Sollte die FPÖ zweitstärkste Partei werden, erwartet sich der FPÖ-Chef ein Angebot von LH Günther Platter zu Koalitionsverhandlungen, wie er am Freitag erklärte. Die Freiheitlichen spekulieren mit mindestens 15 Prozent. Ferdinand Karlhofer ist sich jedoch nicht sicher, ob Platter diese Einladung tatsächlich aussprechen wird. „Denn mit seiner jüngsten Aussage über den ,g’schissenen Lufthunderter‘ stellt sich Abwerzger diametral gegen die Position des Landeshauptmanns in der für ihn so wichtigen Verkehrsfrage.“

Neben der FPÖ möchten die Grünen weiter mit der ÖVP regieren, vorausgesetzt, sie bleiben am Wahlabend zweistellig. Und die Sozialdemokraten hätten aus der Sicht Karlhofers in der Endphase des Wahlkampfs den relevanten Schwenk hin zu einer möglichen Regierungsbeteiligung gemacht. „Zuletzt hat Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik sehr oft vom Umsetzen gesprochen.“

Was die Erwartungshaltung betrifft, will die ÖVP ihr historisches Tief von 2013 mit 39,35 verlassen und erstmals seit 2003 wieder zulegen. 40 Prozent lautet das relativ niedrig angesetzte Wahlziel. In Politkreisen geisterte hingegen die Möglichkeit einer Absoluten herum, die NEOS warnen offen davor. Karlhofer hält eine absolute Mehrheit wie in Niederösterreich jedoch für wenig realistisch. „Dafür würde es zumindest 47 Prozent benötigen, aber gerade im bürgerlichen Lager gibt es nach wie vor Mitbewerber wie die NEOS und die Liste Fritz.“ Oder auch Impuls sowie die Family-Partei, die jedoch kaum Chancen auf den Einzug in den Landtag haben.