Von Peter Nindler

Innsbruck – Um 17 Uhr schließen heute die Wahllokale, mit ersten Hochrechnungen ist kurze Zeit später zu rechnen. Acht Parteien haben in den vergangenen Wochen um Wählerstimmen geworben und dafür rund 3,9 Millionen Euro ausgegeben. Dass die ÖVP, die sich 40 Prozent zum Ziel gesetzt hat, stärkste Partei bleiben wird, ist sicher. Vor fünf Jahren erreichte sie 39,4 Prozent. ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter geht damit in seine dritte Amtsperiode. Aber mit wem, ist noch die große Frage.

Die FPÖ (2013: 9,34 Prozent) erwartet sich mindestens 15 Prozent, die SPÖ (13, 72 Prozent) will Platz zwei verteidigen und deutlich zulegen. Hinter der ÖVP könnte es also ein spannendes Duell geben – auch was die künftige Regierungsbeteiligung betrifft. Denn sowohl die FPÖ als auch die SPÖ wollen mitregieren.

Die Verlängerung streben überdies die Grünen (12,59 Prozent) an, die seit 2013 als Juniorpartner der Volkspartei auf der Regierungsbank sitzen. Die nach dem Horrorjahr 2017 arg gebeutelte Ökopartei, die nach der Nationalratswahl aus dem Parlament geflogen ist, hofft auf ein deutliches Zeichen der Erholung. Spitzenkandidatin Ingrid Felipe hat sich bereits festgelegt: Fallen die Grünen unter zehn Prozent, nehmen sie wieder auf der Oppositionsbank Platz.

Die NEOS, die erstmals kandidieren, haben ebenfalls einen pinken Hoffnungsschimmer. Mit dem angepeilten Landtagseinzug wollen sie gleichsam auf die Regierungsbank durchmarschieren – sofern sich eine Koalition mit der ÖVP ausgeht.

Am Montag tagen in der Tiroler Volkspartei schon die Gremien, danach dürfte es ein erstes Abtasten geben. Spätestens Anfang März sollen die Sondierungsgespräche abgeschlossen sein, denn Platter möchte vor Ostern bereits die neue Regierung präsentieren.

Auf die Oppositionsrolle richtet sich erneut die Liste Fritz (5,61 Prozent) ein. Zuerst muss die von Ex-Arbeiterkammerpräsident Fritz Dinkhauser gegründete Partei die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Das ist intern kein Thema, vielmehr will das Bürgerforum die Mandate verdoppeln.

Family und Impuls blicken auf einen Schmalspurwahlkampf zurück, der Einzug in den Landtag wäre wohl die größte Überraschung. Wahrscheinlich heißt es für Andrea Krumschnabel, Maria Zwölfer und Josef Schett aber endgültig, Abschied vom Landtag nehmen.