Innsbruck - Bei der Tiroler Landtagswahl am Sonntag rittern acht Parteien um die Wählergunst. Neben den im Landtag vertretenen Parteien ÖVP, Grüne, SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und Impuls hoffen auch NEOS und die Gruppierung „Family - Die Tiroler Familienpartei" der freien Landtagsabgeordneten Andrea Krumschnabel auf Mandate.

537.273 Wahlberechtigte: 276.435 Frauen und 260.838 Männer sind wahlberechtigt. 216 Auslandtiroler beantragten eine Wahlkarte. Die Wahlbeteiligung betrug 2013 60,4 Prozent.

Wahlkarten: Für die Landtagswahl sind insgesamt 32.980 Wahlkarten ausgegeben worden. Das sind mehr als vor fünf Jahren oder sechs Prozent der Wahlberechtigten.

Wahlschluss um 17 Uhr: Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr. Geöffnet wird das Gros der Wahllokale zwischen 7.00 und 8.00 Uhr. Die Informationen darüber, wann welches Wahllokal in welcher Gemeinde geöffnet hat, ist auf der Homepage des Landes unter diesem Link zu finden.

Endergebnis: Da Briefwahl und alle anderen Wahlkarten gleich am Sonntag ausgezählt werden, könnte es bis 22.00 Uhr dauern.

ÖVP regiert seit 1945: Seit 1945 sind nur VP-Landeshauptleute in den Geschichtsbüchern zu finden sind. Bei bisher 16 Urnengängen blieb die ÖVP lediglich sechs Mal unter 50 Prozent.

Landesregierungen: Bis 1999 gab es Proporzregierungen in Tirol, danach regierten ÖVP und SPÖ bis 2013. Zuletzt gab es eine schwarz-grüne Landesregierung.

Landtagswahl live: TT.com berichtet den ganzen Sonntag aktuell rund um die Landtagswahl.

Das machen die Spitzenkandidaten:

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) wird seine Stimme am Sonntag gegen 11.30 Uhr - „beinahe schon traditionell" - gemeinsam mit dem Zammer Bürgermeister Siegmund Geiger abgeben. Anschließend geht es nach Innsbruck. Die Hochrechnungen wird Platter gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck verfolgen. Nach dem Wahlabend werden sich die Schwarzen mit ihren Funktionären und Sympathisanten im „Felix" nahe des Innsbrucker Bahnhofs versammeln.

Grünen-LHStv. Ingrid Felipe wird mit ihrem Sohn frühstücken und „die Ruhe vor dem Sturm" genießen, ehe sie um 10.30 Uhr in ihrer Heimatgemeinde Rum wählen geht. Am frühen Nachmittag wird sie nach Innsbruck fahren und gemeinsam mit ihrem grünen Team „auf die erste Hochrechnung hinfiebern". Den Wahlabend werden die Grünen im „Kater Noster" ausklingen lassen.

SPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik dreht zunächst eine Runde mit ihrem Hund, bevor sie zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr in ihrer Heimatstadt Lienz zur Wahlurne schreitet - konkret in der Neuen Mittelschule Lienz-Nord. Anschließend folgen einige private Stunden, ehe es nach Innsbruck geht. Den Wahlabend verbringen die Genossen im Lokal „Bellini's" nahe des Landhauses.

FPÖ-Spitzenkandidat Markus Abwerzger verbringt den Vormittag des Wahlsonntages im Kreise seiner Familie und gibt dann um 12.00 Uhr in der Volksschule Pradl-Leitgeb in Innsbruck seine Stimme ab. Die folgenden Stunden vor der ersten Hochrechnung gehören dann wieder der Familie, ehe Abwerzger dann in seinem Büro im Landhaus eintrifft. In Sachen Wahlfeier am Abend wollen die Freiheitlichen diesmal hoch hinaus - sie versammeln sich im „Bergisel SKY" direkt bei der Bergisel-Sprungschanze.

Liste Fritz-Frontfrau Andrea Haselwanter-Schneider beginnt den Wahltag mit einem Fitnessstudio-Besuch. Um 11.00 Uhr schreitet sie dann in ihrer Heimatgemeinde Oberperfuss zur Wahlurne. Dann ist „Ausruhen und Vorbereiten daheim" angesagt, ehe man sich um 16.30 Uhr im Hotel Nala in Innsbruck mit Kandidaten, Mitgliedern und Sympathisanten trifft und dort auch der ersten Hochrechnung um 17.00 Uhr entgegenfiebert. Dann geht's ins Medienzentrum im Landhaus zur „Runde der Spitzenkandidaten". Die Wahlparty, bei der die Liste Fritz hofft, ihren erneuten Landtagseinzug zu feiern, steigt dann wieder im Hotel Nala.

NEOS-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer wählt um 9.30 Uhr in seinem Heimatort Telfes im Stubaital. Dann folgt Zeit mit der Familie, ehe man sich um 14.00 Uhr mit dem Wahlkampfteam in der pinken Zentrale in der Landeshauptstadt trifft und dann ins Landhaus überwechselt. Die NEOS-Wahlparty am Abend steigt im „Breakfastclub" in Innsbruck.

Impuls Tirol-Frontmann Josef Schett ist Frühaufsteher. Er wählt bereits um 8.00 Uhr mit Mutter und Ehefrau in Innervillgraten in Osttirol. Nach dem Mittagessen macht sich Schett dann auf den Weg nach Innsbruck und harrt dort der Dinge. Räumlichkeiten für Feierlichkeiten wurden - der beschränkten finanziellen Mittel wegen - nicht angemietet.

„Family"-Spitzenkandidaten Andrea Krumschnabel beginnt den Wahltag um 8.00 Uhr mit einem Frühstück mit Familie in einem Hotel in Kufstein. Mit dabei: Ihr Ehemann, der Kufsteiner Bürgermeister Martin Krumschnabel. Um 11.30 Uhr folgt die Stimmabgabe, am Nachmittag dann die Fahrt nach Innsbruck. Am Abend, nach der Gewissheit des Wahlergebnisses, findet die „Family"-Wahlparty im Hotel „Träumerei" in der Festungsstadt statt. (TT.com, TT)