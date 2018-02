Innsbruck, Wien – Rundum zufriedene Stimmen kommen nach der Tiroler Landtagswahl seitens der Bundesparteien. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gratulierte Platter und erklärte, dass die „Erwartungen übertroffen“ worden seien. „Die Koalitionsentscheidung ist hier in Tirol zu treffen“, meinte Kurz zudem. Er wolle bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen „gar nicht mitsprechen“.

Kurz bedankte sich bei allen Funktionären und Helfern. Seit der Landtagswahl 2009 in Oberösterreich sei dies die erste Landtagswahl mit Zuwächsen für die Volkspartei. Das Ergebnis zeige vor allem, dass nach der Nationalratswahl und der niederösterreichischen Landtagswahl auch die Tiroler „die Sacharbeit, das Miteinander und den neuen Politikstil mit Zustimmung belohnen“, meinte Kurz. „Das Ergebnis gibt auch uns auf Bundesebene nochmals kräftigen Rückenwind.“

Kern sieht „Aufwärtstrend“ für SPÖ

Ein „hervorragendes Ergebnis“ für die Tiroler SPÖ sieht Bundesparteichef Christian Kern. „Der Aufwärtstrend der Sozialdemokratie setzt sich fort“, meinte er in einer Aussendung. Bei einer möglichen Koalition sei eine deutliche sozialdemokratische Handschrift wesentlich, erklärte Kern - hierfür sehe er in Tirol „viele Anknüpfungspunkte“.

Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik habe es geschafft, die SPÖ in Tirol in kurzer Zeit neu aufzustellen und einen „engagierten und lebendigen Wahlkampf mit klarer sozialdemokratischer Handschrift“ zu führen, findet Kern. Damit sei es gelungen, „die FPÖ zum dritten Mal in Folge auf Platz drei zu verweisen - ein Zeichen dafür, wie stark die Sozialdemokratie in ganz Österreich ist. Wir habe heute gemeinsam gewonnen“, meinte Kern.

Strache: Schmutzkübelkampagnen bremsen uns nicht

FPÖ-Bundesparteiobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache äußerte sich erfreut über ein „ausgezeichnetes Ergebnis“. Die FPÖ lasse sich auch „von Schmutzkübelkampagnen nicht bremsen“, betonte Strache in einer Aussendung. „Die FPÖ hatte einen Wahlkampf unter widrigen Bedingungen zu führen und wurde mit unfairsten Mitteln bekämpft. Angesichts dieser Umstände ist das FPÖ-Plus - der stärkste Zugewinn aller Parteien - sensationell“, frohlockte er.

FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek verwies darauf, dass die Freiheitlichen das größte Plus schafften. Trotz „Kampagnisierung“ gegen die FPÖ habe man den größten Zugewinn geschafft. „Das Ergebnis ist ein sehr schönes.“

Grünen-Bundessprecher Kogler sieht „solides“ Ergebnis

„Es reicht die Volksschul-Mathematik, um zu erkennen, dass da ein leichtes Minus vorne steht“, räumte der Grüne-Bundessprecher Werner Kogler ein, aber bei der Wahl davor sei man auch besonders gut gelegen. Man habe zehn Prozent angestrebt - laut Hochrechnungen dürfte man auch zweistellig bleiben. Kogler sieht das Ergebnis durchaus als Bestätigung der Regierungsarbeit in Tirol. Das Ergebnis sei „solide“.

Mit Platz 4 hinter der FPÖ haben die Tiroler Grünen freilich ihren Bundesratssitz verloren und damit die Grünen den Klubstatus im Parlament in Wien.

„Zufriedener“ Strolz rechnet mit Schwarz-Grün

NEOS-Chef Matthias Strolz zeigte sich „zufrieden“ mit dem Ergebnis beim ersten Antreten in Tirol. Strolz sagte, es sei auch von der Größenordnung her das Ergebnis, das er erwartet habe. Nun rate er der Landespartei, sich „aktiv“ in die voraussichtlichen Sondierungsgespräche einzubringen.

Die Chance auf eine schwarz-pinke Koalition bewertete Strolz aber als nicht sehr hoch. Die Pinken würden jedenfalls beim Rennen, wer es billiger macht, nicht mitmachen. Er rechnet mit einer Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition. (TT.com, APA)