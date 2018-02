Innsbruck – Ingrid Felipe kann durchatmen. Nach ihrem glücklosen Ausflug in die Bundespolitik hat die Tiroler Landeshauptmannstellvertreterin auf heimischem Terrain den befürchteten Absturz verhindert. Die Chance auf eine neuerliche Regierungsbeteiligung lebt trotz Verlusten am heutigen Wahlsonntag.

Als „Umweltfighterin“ war die leutselige 39-Jährige durch den Wahlkampf getourt und hatte versucht, mit Grünen Kernbotschaften die eigene Klientel bei Laune zu halten und bei jeder Gelegenheit die Erfolge der eigenen Regierungstätigkeit hoch zu halten. Im Gegensatz zu den Bundes-Grünen war sich Felipe auch nicht zu schade, beständig vor einer drohenden Niederlage zu warnen. Die Strategie sollte sich schließlich auszahlen.

Für die gebürtige Hallerin, die in Rum lebt, war immer klar, dass ihre politische Heimat Tirol bleiben soll. Dennoch ließ sie sich beim überraschenden Rückzug von Bundessprecherin Eva Glawischnig zumindest halb in die Bundespolitik hineintheatern, als sie im Juni 2017 zwar die Führung der Partei übernahm, nicht jedoch die Spitzenkandidatur. Das Experiment scheiterte, Felipe wirkte am bundespolitischen Parkett überfordert. Nach dem Grünen Debakel bei der Landtagswahl gab sie ihre Funktion als Bundessprecherin schnell wieder auf und widmete sich ganz der Landespolitik.

Konstanter Aufstieg

Dort ging es für die anfangs vielleicht ein wenig unterschätzte Grünen-Frontfrau seit Jahren eigentlich nur nach oben. Von 2005 bis 2010 fungierte die Mutter eines Sohnes im Teenager-Alter als Finanzreferentin der Grünen, ab 2009 als Landessprecherin. Im Mai 2012 zog sie in den Tiroler Landtag ein. Schon ein Jahr später wurde Felipe nach einer durchaus erfolgreichen ersten Spitzenkandidatur mit dem historisch zweitbesten Ergebnis in Tirol zur ersten Grünen Landeshauptmannstellvertreterin und Landesrätin unter anderem für Umwelt- und Klimaschutz sowie Verkehr gewählt.

In lediglich drei Sondierungsrunden hatte die studierte Betriebswirtin und erfolgreiche Handballerin sowie Handball-Funktionärin die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP zu einem Ende gebracht. Danach galt den Bundesgrünen das „Tiroler Modell“ vielfach als Referenz. Auch wenn Felipe und ihr Team in den darauf folgenden fünf Jahren nicht alles durchsetzen konnten, verlief die Koalition insgesamt reibungsarm.

Dies hängt auch damit zusammen, dass die der „Realo“-Fraktion zuzuzählende Ex-Ministrantin Felipe mit Landeshauptmann Günther Platter gut harmonierte. Darauf wird die sympathische Bald-40erin wohl auch bei den anstehenden Regierungsverhandlungen zählen. Denn es gibt in der ÖVP, vor allem in deren Wirtschaftsflügel, schon einige Kräfte, die den in Umweltfragen „lästigen“ Koalitionspartner nur allzu gerne los werden würden. (APA)