Innsbruck – Der Wähler hat gesprochen – und er hat FPÖ-Spitzenkandidat und Anwalt Markus Abwerzger mit einem Ergebnis von rund 15,4 Prozent zu einem starken Ergebnis „verurteilt“. Der ganz große Triumph mit einer möglichen Verdoppelung der Prozente blieb aber aus. Ob der Tiroler FPÖ-Chef seine Landespartei in eine Regierung führen kann, ist mehr als ungewiss.

Dies hängt einzig und allein von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ab. Ebenso offen ist die Frage, ob es dem gebürtigen Vorarlberger gelingen würde, den Schalter umzulegen – vom angriffigen Oppositionellen zum konsensual-pragmatischen Sachpolitiker.

Rampensau-Tauglichkeit bewiesen

Der durchaus eloquente und auf Social Media omnipräsente Abwerzger bewies in den vergangenen Wochen jedenfalls eines: Rampensau-Tauglichkeit und Führungsqualität. 20.000 Wahlkampf-Kilometer und mehr als 70 Wahlkampfauftritte spulte Abwerzger im Laufe des Wahlkampfes ab. Seine Rechtsanwaltskanzlei hat er seit dem Wahlkampfauftakt Anfang Jänner nicht mehr betreten.

Mit dem Slogan „Gerechtigkeit garantiert“ und einem starken Fokus auf das Migrations-Thema versuchte Tirols oberster Blauer Stammwähler, Nicht- und Wechselwähler zu mobilisieren, was für die FPÖ bei Landtagswahlen in Tirol traditionell schwerer ist als bei solchen auf Bundesebene.

Umstrittener Beitrag des ORF Tirol

Die Rechnung ist nur teilweise aufgegangen. Zu pass hinsichtlich der Mobilisierung der Stammwählerschaft und der eigenen Bekanntheitssteigerung kam Abwerzger letztlich wohl die Affäre rund um den ORF Tirol, der mit einem umstrittenen Beitrag über den FPÖ-Wahlkampf aufwartete. Es war der große Aufreger dieses ansonsten eher gemächlich und erwartbar verlaufenen Wahlkampfes.

Die ORF-Aufnahmen suggerierten, dass Abwerzger bei einem Gespräch mit einem Bürger widerspruchslos antisemitisches Gedankengut des Mannes zur Kenntnis genommen hätte, was der FPÖ-Spitzenkandidat vehement bestritt. Eine schließlich vom ORF nachgereichte modifizierte Version bestätigte das dann auch. Bereits Anfang Jänner hatte der Wahlkampfauftakt der Freiheitlichen im Innsbrucker Congress für Diskussionen gesorgt. Eine dort eingesetzte Trommlergruppe war manchen Kritikern zu martialisch – unter anderem auch Landeshauptmann Platter.

Spagat zwischen Kritik an VP und Regierungswillen

Der FPÖ-Chef versuchte im Wahlkampf einen Spagat: Einerseits geißelt er ganz im Oppositionsstil die schwarz-grüne Politik, andererseits hält er die Tür zur ÖVP und damit für eine mögliche schwarz-blaue Koalition mehr als offen.

Der gebürtige Vorarlberger unterzog die Landes-FPÖ seit seiner erstmaligen Wahl zum Landesparteichef im Jahr 2013 einem Wandel: Weg vom relativ angepassten, sachpolitisch orientierten Kurs seines Vorgängers Gerald Hauser, hin zu scharfer, kantiger, polarisierender Oppositionsrhetorik. Kritisiert wurde dabei stets, dass der Rechtsanwalt die Partei damit auch mehr nach rechts rückte – sowohl in inhaltlicher als auch in personeller Hinsicht.

Abwerzger wurde am 14. Oktober 1975 in Dornbirn geboren. Er besuchte ein Sportgymnasium, das er 1996 mit der Matura abschloss. Eine Fußballkarriere schlug der bekennende Wacker Innsbruck Fan trotz Einsätzen in Österreichs Nachwuchsauswahl aber nicht ein. In Innsbruck studierte er Rechts- und Politikwissenschaften. 1996 trat er der Universitätssängerschaft Skalden bei. Seit 2009 ist er als selbstständiger Anwalt in der Tiroler Landeshauptstadt tätig.

Karriere startete beim Ring Freiheitlicher Jugendlicher

Seine politische Karriere nahm beim RFJ in Vorarlberg ihren Anfang. Unter anderem war Abwerzger im Landesvorstand tätig und Obmann der Ortsgruppe Dornbirn. Von April 2012 an saß der Vorarlberger im Innsbrucker Gemeinderat, seit Oktober 2015 ist er Landtagsabgeordneter. Nach dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl 2013 löste er Gerald Hauser als Landesparteichef ab.

Abwerzger ist verheiratet und Vater einer Tochter. Zu seinen Hobbys zählen unter anderem Skifahren und Bergsport im allgemeinen. (APA)