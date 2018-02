Innsbruck – Dominik Oberhofer hat Tirol einen pinken Farbklecks verliehen. Der 37-jährige Hotelier aus dem Stubaital, der sich selbst als „liberaler Überzeugungstäter“ bezeichnet, hat die Tiroler Wähler überzeugt und mit dem Landtagseinzug den NEOS auch österreichweit einen beachtlichen Aufwind beschert.

Oberhofer hat einen beherzten Wahlkampf geführt – und das beste aus seinem doch eher geringen Bekanntheitsgrad gemacht. Im Auftreten selbstbewusst und mit einer überdurchschnittlichen Eloquenz ausgestattet, konnte er auch in der TT-„Elefantenrunde“ der Spitzenkandidaten überzeugen.

Man positionierte sich zudem als angriffige, bessere bürgerliche Alternative zur ÖVP und spielte auch beherzt die auf Bundesebene populäre „Fürsten der Finsternis“-Nummer von Parteichef Matthias Strolz. Apropos Strolz: Der Sieg des Dominik Oberhofer und der Tiroler NEOS ist wohl auch der zu einem Gutteil jener des Bundesparteichefs. Der Vorarlberger war mit seinem Tiroler Statthalter plakatiert und engagiert im Wahlkampf mit von der Partie.

Politische Anfänge beim Liberalen Forum

Der Vater zweier Söhne hat sich schon sehr früh der liberalen Idee verschrieben – und zwar im Jahr 1996 zu Zeiten von Heide Schmidt und ihres Liberalen Forums, bei dem er damals Mitglied wurde. Oberhofer gilt als wirtschaftsliberal und unterscheidet sich dahin gehend doch etwa von der sozialliberal angehauchten Parteispitze rund um Strolz und die Wiener Frontfrau Beate Meinl-Reisinger, die ihm Gegensatz zum Stubaitaler beide aus der ÖVP kommen.

Ein richtiger Liberaler müsse sowohl gesellschaftspolitisch als auch wirtschaftspolitisch liberal sein, so Oberhofer. Das eine bedinge das andere. Und Oberhofer tritt auch für – in Tirol wohl nicht gerade unumstrittene – gesellschaftsliberale Positionen ein: So etwa für die Möglichkeit von Abtreibungen in öffentlichen Krankenhäusern, für ein „Aus“ des Kruzifix in Klassenzimmern sowie für die gleichgeschlechtliche Ehe.

Politisch geprägt wurde der Tiroler, der mit einer Deutschen verheiratet ist, auch von der Paneuropabewegung, der er von 2001 bis 2009 in Tirol vorstand. Zuvor hatte er bereits als 17-jähriger Schüler eine Veranstaltung zum Thema Paneuropa organisiert und Karl von Habsburg zur Diskussion eingeladen. (APA)