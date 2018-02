Von Manfred Mitterwachauer und Denise Daum

Innsbruck – Die ÖVP (25,9 %) hat die Stadt Innsbruck bei der Landtagswahl am Sonntag von den Grünen (19 %) rückerobert. Das hat Symbolkraft, insbesondere weil in der Landeshauptstadt am 22. April nicht nur der Gemeinderat, sondern auch das Bürgermeisteramt neu gewählt wird. Erwartungsgemäß erhofft sich VP-Bürgermeisterkandidat und StR Franz Gruber Rückenwind für seinen eigenen Wahlkampf, der schon bald an Fahrt aufnehmen soll: „Ich bin sehr zufrieden, die Nummer eins ist für eine ÖVP in der Stadt keine Selbstverständlichkeit mehr.“ Ausruhen, so Gruber, können sich die Stadtschwarzen auf diesem Erfolg allerdings nicht: „Wie bekannt, gibt es im bürgerlichen Lager in Innsbruck mehr als nur ein Angebot.“

Adressat der VP-Warnung ist die einstige schwarze Splittergruppe „Für Innsbruck“ von BM Christine Oppitz-Plörer. Die möchte das Ergebnis nicht überbewerten. „Die Wähler differenzieren sehr wohl zwischen Wahlen im Bund, Land und auf Gemeindeebene, das hat sich vor allem bei den Wahlergebnissen der Grünen gezeigt.“ Den Erfolg der ÖVP führt sie auf eines zurück: die Person Günther Platter. Dass Oppitz-Plörer die Bedeutung des Landtagswahlergebnisses für die Stadt zu relativieren versucht, ist verständlich. Droht ihr doch hier ein Dreikampf um das Bürgermeisteramt. Georg Willi von den Grünen ist einer der Konkurrenten. Die Grünen landeten am Sonntag lediglich auf Platz drei. Willi hält die Chancen sowohl der Grünen als Fraktion als auch seine eigenen im Bürgermeisterrennen noch für intakt: „Die Ausgangslage ist okay. Jetzt wissen wir, wo wir liegen. Aber wir müssen jetzt richtig Gas geben.“ Auch er setzt darauf, dass die 25 „schwarzen“ Prozentpunkte sich am 22. April auf FI und VP aufteilen werden. Willi rechnet nicht ohne Eigeninteresse damit, dass aber auch die Innsbrucker Wahl eine stark kandidatenorientierte wird. Hier will er gegen Oppitz-Plörer direkt punkten.

Das will auch FP-Bürgermeisterkandidat Rudi Federspiel. Seine Blauen belegten am Sonntag zwar nur Platz vier (rd. 16 %), immerhin habe es „zu einem Grundmandat gereicht“, freut sich Federspiel. Seine Chance, in die Bürgermeisterstichwahl zu kommen, lebe. Federspiel will aber auf kommunaler Ebene stärker als im Landtagswahlkampf Themen setzen. Sicherheit, Migration und Verschuldung – das werde er in der Debatte forcieren, sagt er. Bereits am 9. März will er seine Liste und seine Kampagne präsentieren: „Und da werde ich mit der Koalition kräftig abrechnen.“

SP-Stadtparteichef Helmut Buchacher fühlt sich mit Platz 2 (rd. 23 %) im roten Weg bestätigt. Und auch BM-Kandidatin Irene Heisz werde in den kommenden Wochen beweisen, dass sie eine „ernstzunehmende Kandidatin ist“.