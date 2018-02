Von Angela Dähling

Schwaz – Großplakate, Wahlwerbe-Videos auf sozialen Netzwerken, Flugzettel, schokoladige Wahlzuckerln für jeden Haushalt und zahllose Hausbesuche in allen Gemeinden im Bezirk Schwaz. Der junge Fügener Bürgermeister Dominik Mainusch gab Gas – unterstützt von einem Team der Jungen VP –, um über Vorzugsstimmen in den Landtag einzuziehen. Und mit rund 5300 Vorzugsstimmen im Bezirk Schwaz gelang ihm das eindrucksvoll.

„Der Kontakt zu den Menschen war mir wichtig, um die brennendsten Themen zu erfragen. Denn die wichtigste Aufgabe von Politikern ist es, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern“, sagt Mainusch. Das Stauproblem im und vor dem Zillertal und (als Ursache) das touristische Streben nach Quantität (Nächtigungssteigerungen) statt Qualität (Erhöhen der Wertschöpfung) sind Dinge, denen der 27-Jährige mit politischen Maßnahmen entgegenwirken will.

Mit gemeinsamen Wahlplakaten warben die beiden Zillertaler Bauernbündler Kathrin Kaltenhauser und Josef Geisler. So hatte die bäuerliche Klientel die Qual der Wahl bei den Vorzugsstimmen – Geisler erhielt rund 2100 Stimmen, Kaltenhauser 1800 im Bezirk Schwaz. Da Geisler wieder Landeshauptmann-Stv. werden wird und Mainusch (aufgrund der Vorzugsstimmen) sowie Kaltenhauser über die Bezirksliste in den Landtag einziehen, muss der Schwazer VP-Wirtschaftsbündler LA Martin Wex aus dem Landtag weichen. Seine 1200 Vorzugsstimmen reichten nicht aus.

Damit sind alle drei Schwazer Gemeinderäte raus aus der Regierung: Wex, Hermann Weratschnig (Grüne) und Edi Rieger (FPÖ). Wex sieht das kritisch: „Wir haben im urbanen Bereich mit dem Transit und hohem Migrantenanteil in Kindergärten und Schulen andere Probleme als die Zillertaler“, sagt er. Nun werde der Bezirk seitens der VP aber durch drei Zillertaler vertreten, merkt er an. Mainuschs Vorzugsstimmenwahlkampf habe gezeigt, „wie man mit viel Engagement und viel Kapitaleinsatz Wahlen gewinnen kann“. Was Wex ärgert: „Kanzler Sebastian Kurz hat ein Video gepostet, in dem er eine klare Wahlempfehlung für Mainusch abgibt – nicht für das gesamte Platter-Team. Das finde ich nicht in Ordnung. Da fühle ich mich als Funktionär, der für Kurz wochenlang im Wahlkampfeinsatz war, gefrotzelt.“

Dominik Mainusch gibt an, sein rund 20.000 Euro teurer Wahlkampf sei mit Geldern der Jungen ÖVP und aus seiner eigenen Tasche finanziert worden. „Aber nicht von Sponsoren“, betont er. „Dass der Bundeskanzler mich unterstützt, steht ihm frei. Wir sind durch die Junge VP schon lange Weggefährten und politische Freunde“, sagt Mainusch.