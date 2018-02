Von Harald Angerer

Kitzbühel – Es wächst und wächst – die Entwicklung des Einheimischen-Wohnprojektes Sonngrub in Kitzbühel ist noch nicht abgeschlossen. Die Stadtgemeinde hat im Jahr 2005 die so genannten Lechenperg- und Gassnergründe mit einer Fläche von insgesamt 94.000 Quadratmetern angekauft, um den einheimischen Häuslbauern erschwingliches Bauland zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2007 wurde die Fläche noch einmal um 5120 Quadratmeter erweitert. Insgesamt also fast 100.000 Quadratmeter.

Inzwischen sind im Gebiet Sonngrub 86 Einfamilien- und Reihenhäuser und zwölf Wohnungen entstanden. Der Bereich Sonngrub-West ist inzwischen auch restlos verbaut. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde nun der Flächenwidmungsplan für den Bereich Sonngrub-Süd beschlossen. Hier sollen weitere elf Grundstücke auf insgesamt 6000 m2 für Einheimische entstehen. Der Preis wurde auf 230 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Die Vergabe erfolgt nach den strengen Kriterien der Gemeinde. Familien würden laut Bürgermeister Klaus Winkler bevorzugt. „Die Nachfrage ist groß, es gibt bereits eine Liste“, schildert Winkler. Es seien aber durchaus noch Grundstücke zu haben. Damit ist das Projekt Sonngrub dann abgeschlossen.

Die Stadt ist jedoch schon auf der Suche nach weiteren Flächen. „Es gibt einige Optionen, hier laufen aber die Verhandlungen noch, deshalb bin ich hier noch zurückhaltend“, sagt Winkler. Er sei jedoch zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommt.