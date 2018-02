Von Catharina Oblasser

Lienz – Nach der Tiroler Landtagswahl am 25. Februar laufen seit gestern Sondierungen zur neuen Regierung. Die ÖVP als Seniorpartner spricht mit den kleineren Fraktionen und will bis Freitag Klarheit.

Gesprochen wird unter anderem mit der SPÖ. Diese wurde bei der Wahl zweitstärkste Kraft. SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik ist auch Bürgermeisterin von Lienz. Sollte es auf Landesebene tatsächlich zu einer ÖVP-SPÖ-Regierung kommen und Blanik Landeshauptmann-Stellvertreterin werden, bedeutet das für die Stadt Lienz Neuwahlen. Daran führt kein Weg vorbei. Denn die Position einer Landeshauptmann-Stellvertreterin ist mit dem Bürgermeisteramt unvereinbar.

Josef Hauser, stellvertretender Leiter der Gemeindeabteilung im Landhaus, erklärt die Gesetzeslage. „Wenn ein Bürgermeister während der laufenden Periode auf sein Amt verzichtet, muss die Bezirkshauptmannschaft innerhalb von sechs Wochen Neuwahlen ausschreiben. In dieser Zeit übernimmt der Vizebürgermeister die Amtsgeschäfte.“

Würden innerhalb der nächsten zwei Jahre sowieso reguläre Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen stattfinden, so dürften die amtierenden Mandatare des Gemeinderats den neuen Bürgermeister wählen. Dem ist aber nicht so, denn der nächste reguläre Wahltermin ist erst 2022, also in vier Jahren. Somit wären die Lienzerinnen und Lienzer aufgerufen, einen neuen Stadtchef bzw. eine -chefin zu bestimmen.

Auch zur Frage, wer denn überhaupt kandidieren darf, gibt es Vorschriften, erklärt Hauser. „Nur aktive Gemeinderäte dürfen sich in diesem Fall um das Bürgermeisteramt bewerben. Ersatzgemeinderäte aber nicht.“

Es gibt allerdings noch eine weitere Einschränkung bei der Aufstellung der Kandidaten. Grundsätzlich darf jede vertretene Liste einen Bewerber nominieren. Gab es jedoch bei der vorangegangenen Gemeinderatswahl Listen-Koppelungen, so gelten die gekoppelten Listen als Einheit. Sie dürfen also nur einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen.

Konkret auf Lienz bezogen würde das Folgendes bedeuten: Die ÖVP-Fraktion des Gemeinderates dürfte einen Bewerber bzw. eine Bewerberin aus dem Kreis ihrer sieben Mandatare nominieren. Die FPÖ dürfte einen ihrer zwei Gemeinderäte aufstellen. Jedoch dürften die SPÖ (9 Sitze ohne Bürgermeisterin), die Liste Stadt Lienz und die Grünen (je ein Sitz) nur einen gemeinsamen Kandidaten nennen, da die drei Listen bei der vergangenen Wahl gekoppelt waren.