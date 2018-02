Von Helmut Wenzel

Tösens – Mit Datum 19. Februar hat das Landesverwaltungsgericht (LVwG) den Antrag des Landecker Baumeisters Günter Kramar­csik zurückgewiesen. Dieser hatte einen so genannten Feststellungsantrag beim LVwG eingereicht, mit der Frage, ob die Direktvergabe des Planungsauftrags beim Erweiterungsbau des Tösner Kinderzentrums – die TT berichtete – dem Bundesvergabegesetz (BVergG) entspricht. „Da wäre eine öffentliche Ausschreibung nötig gewesen, weil das Auftragsvolumen größer ist als der Schwellwert von 100.000 Euro“, so Kramar­csik.

Dessen Anwalt, Robert Eiter aus Landeck, wundert sich: „Diesen Aspekt hat das LVwG offenbar nicht geprüft. Schlagendes Argument für die Zurückweisung war, dass mein Mandant angeblich eine Frist versäumt hat.“ Daher lege man Berufung beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) in Wien ein.

Der Tösner Bürgermeister Bernhard Achenrainer wertet das LVwG-Erkenntnis in einer Presseaussendung als „befreiendes Urteil, das der Gemeinde dieser Tage zugestellt worden ist“. Eingebracht worden sind, so Achenrainer, zwei Klagen gegen die Gemeinde, die den Erweiterungsbau von Volksschule und Kindergarten sowie die Errichtung einer Kinderkrippe betreffen. Der Bürgermeister hält fest: „Die Vergabe der Arbeiten sei nicht rechtens abgelaufen, behaupten die beiden Kläger. Dem wurde jetzt mit dem Urteil widersprochen.“ Sehr zur Freude der Gemeindeverantwortlichen. „Jetzt können wir endlich in die Zukunft schauen“, freut sich Achenrainer.

Nach dem Spatenstich im Februar könne – so der Bürgermeister – mit dem Um- bzw. Erweiterungsbau zügig begonnen werden. Die Finanzierung des 2,7-Mio.-Euro-Projektes sei unter Dach und Fach, Achenrainer: „Tösens zahlt 500.000 Euro aus dem außerordentlichen und 180.000 Euro aus dem ordentlichen Haushalt.“

Dazu kommen Bedarfszuweisungen des Landes in Höhe von 1,1 Mio. Euro. 18 Prozent der Bausumme steuert Serfaus bei – weil auch Serfauser Kinder (aus den Ortsteilen Tschuppach, Schönegg und Untertösens) die Einrichtungen im Tösner Kinderzentrum besuchen. „Wir freuen uns auf die Eröffnung im Herbst“, hob der Bürgermeister hervor.