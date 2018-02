Von Peter Nindler

Innsbruck – Macht man die SPÖ in der Landesregierung noch stärker? Wie weit können die Grünen bei den anstehenden Infrastrukturprojekten wie Ötztal/Pitztal mitgehen? Muss man sich möglicherweise wöchentlich rechtfertigen, wenn die Freiheitlichen in einer Regierung sitzen? Die Sondierungsgespräche von ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter werden von intensiven innerparteilichen Planspielen begleitet. Offenbar will der Landeshauptmann danach übers Wochenende mit den ÖVP-Gremien beraten, mit wem Anfang nächster Woche Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden.

Inhaltlich dürften die Verhandlungen mit den Grünen am herausforderndsten sein, gleichzeitig wird auf das konstruktive Regierungsklima und die Verlässlichkeit der Grünen verwiesen. Allerdings tendiert der Wirtschaftsflügel in der ÖVP um Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl zu SPÖ bzw. FPÖ. Die Arbeitnehmer forcieren Schwarz-Grün, im Bauernbund gibt es Strömungen zu Grün, aber auch zu Blau.

Gestern ging es in den Gesprächen mit SPÖ, FPÖ und Grünen vor allem um das Atmosphärische. Ganz allgemein wurde darüber geredet, wie man sich eine gemeinsame Regierung vorstellen könnte. Im Vergleich zu 2013 hat diesmal SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik den Eindruck, „dass noch alles offen ist. 2013 war bereits klar, dass die Ampel in der ÖVP grün blinkt.“ Wie Platter bezeichnet Blanik, die mit Parteivize Georg Dornauer verhandelt, die Gespräche als angenehm. Obwohl Dienstag nicht angesprochen, erwartet sich die ÖVP, dass Blanik der Regierung angehören muss, sollte eine Koalition mit der SPÖ gebildet werden.

Ein „gutes Gefühl“ hat FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger. Dass neben Rudi Federspiel sein Vorgänger und Nationalrat Gerald Hauser mitsondiert, dürfte eine klare Botschaft an die ÖVP sein. Hauser gilt in der Volkspartei als Sachpolitiker mit Handschlagqualität. Gemeinsam mit Abwerz­ger würde der Osttiroler bei Schwarz-Blau wohl das freiheitliche Regierungsgespann bilden. Inhaltlich gibt es kaum unüberwindbare Hindernisse, „trotzdem sind wir Außenseiter“, meinte Abwerzger nach dem eineinhalbstündigen Abtasten.

Für Platter und die grüne Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe sowie die beiden Klubchefs Jakob Wolf und Gebi Mair, VP-Geschäftsführer Martin Malaun und Grünen-Parteimanager Thimo Fiesel war es wie eine Regierungsvorbesprechung. Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler ergänzte die schwarz-grüne Runde. „Es spricht nichts gegen die Fortsetzung von Schwarz-Grün, wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir etwas weiterbringen und konstruktiv verhandeln können“, teilte Felipe mit. Der Ball liege jedoch bei der ÖVP, man werde sehen, in welche Richtung sich die Debatte dort entwickle und ob es zu einer weiteren Sondierungsrunde komme, fügt die Landeshauptmannstellvertreterin hinzu.

60:40 für Schwarz-Grün gegenüber einer schwarz-roten Regierung schätzen hochrangige VP-Funktionäre die Situation ein. Heute wird Platter mit den NEOS und der Liste Fritz sprechen. Die NEOS sind zwar nach wie vor im Koalitionsspiel, sehen aber selbst nur geringe Chancen. Die Liste Fritz wird in Opposition bleiben.

Detail am Rande: Neben den Parteiengesprächen bastelt Platter auch an seinem Regierungsteam. Aktuell zeichnet sich ein Wechsel im Wirtschaftsressort ab, LR Patrizia Zoller-Frischauf dürfte der Regierung nicht mehr angehören.