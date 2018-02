Innsbruck – Kommt es zur Neuauflage von Schwarz-Grün, ist Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe wieder gesetzt; innerhalb der Grünen und vor allem bei Landeshauptmann Günther Platter (VP). Denn die Achse mit Platter funktioniert. Felipe hat die Grünen 2013 erstmals in eine Landesregierung geführt, doch nicht erst seit dem verkorksten Ausflug in die Bundespolitik ist der Glanz weg. Sie sei zu wenig kantig und zu sehr auf schwarz-grüne Harmonie bedacht gewesen, heißt es. Und auf Kritik habe Felipe immer empfindlicher reagiert und sie sei zusehends dünnhäutiger geworden.

Die Wahlmotive der Tiroler vom Sonntag offenbaren das Dilemma: Nur drei Prozent wählten die Grünen wegen Spitzenkandidatin Ingrid Felipe, aber 41 Prozent aufgrund der inhaltlichen Schwerpunkte der Partei. Bei einer Landeshauptmann-Direktwahl würde Felipe lediglich sechs Prozent erreichen, damit läge sie sogar hinter FPÖ-Chef Markus Abwerzger mit zehn Prozent.

Ingrid Felipe war somit nicht gerade das Zugpferd im grünen Wahlkampf, bei der Landesversammlung im November blieb sie mit 79 Prozent ebenfalls unter der psychologisch wichtigen 80-Prozent-Marke. Dass ihr der Landeshauptmann dann noch wenige Monate vor der Landtagswahl mit dem Verkehr noch ein zentrales Thema entrissen hat, wird der Verkehrsreferentin ebenfalls als Schwäche ausgelegt.

Deshalb hofft Felipe mit einer neuerlichen grünen Regierungsbeteiligung auf die zweite Chance. Bei den Grünen gilt es allerdings als ausgemacht, dass es im Regierungsteam einen deutlichen Impuls benötigen werde. Diese Rolle könnte der bisherige Klubchef Gebi Mair übernehmen, was wiederum in der ÖVP keine Jubelstürme auslöst. Sie würde sich eher einen grünen Landesrat Marke Georg Willi wünschen. Doch der will bekanntlich Innsbrucker Bürgermeister werden.

Sollten die Grünen auf die Oppositionsbank zurückgestuft werden, dürfte Ingrid Felipe wohl nicht mehr dabei sein. Der Wechsel von der Regierungsharmonie mit der ÖVP in den oppositionellen Angriffsmodus gegen Günther Platter würde ihr mehr als schwerfallen. (pn)