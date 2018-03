Von Michael Domanig und Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Bei einer Pressekonferenz im neuen sozialpastoralen Zentrum St. Paulus in der Reichenau zog die Stadtregierung (ohne SPÖ) gestern zufrieden Bilanz über die „größte Wohnbauoffensive seit den Olympischen Spielen in Innsbruck". Zusammen mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern, allen voran Neue Heimat (NHT) und Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG), habe man im Bereich des leistbaren Wohnens „viel geleistet", erklärte BM Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck). Die im Arbeitsübereinkommen 2012 fixierte Zielvorgabe der Schaffung von 2000 Wohnungen habe man erreicht: Insgesamt seien rund 2250 geförderte Wohnungen umgesetzt bzw. in Bau oder in Planung.

Konkret hat die Stadt seit 2012 919 Neubauwohnungen vergeben, laut IIG-Geschäftsführer Franz Danler sind weitere 1200 Wohnungen entweder bereits in Bau oder „stehen kurz vor Baubeginn".

Bei den knapp 6000 Mietwohnungen der IIG liege die Warmmiete im Schnitt bei 5,96 Euro pro Quadratmeter, ergänzte Oppitz-Plörer, damit sei man „schon sehr nahe" an den vom Land forcierten 5-Euro-Wohnungen, „bei besserer Ausstattungsqualität". Insgesamt gibt es in Innsbruck an die 17.000 gemeinnützige Wohnungen, bei ca. 75.000 Wohnungen insgesamt.

Die Stadtregierung habe in Sachen leistbares Wohnen „ohne Wenn und Aber an einem Strang gezogen", lobte Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne). Dabei habe man es nicht nur geschafft, „die versprochene Zahl an Wohnungen auf den Weg zu bringen", sondern dies auch dort getan, wo seitens der Stadtplanung erwünscht: „Wir wollen nicht wild in die Gegend hineinwachsen, etwa in die herrlichen Naherholungsgebiete, sondern das Wachstum schwerpunktmäßig durch verdichtetes Bauen bzw. Nachverdichtung erreichen." Dies sei für die Allgemeinheit auch günstiger als das „Bauen auf der grünen Wiese". Den Vorwurf, die Stadt werde dadurch „zubetoniert", weist Fritz zurück. Vielmehr spiele die Schaffung von „Grün- und Freiflächen in hoher Qualität" bei Wohnprojekten wie etwa in der Andechsstraße eine wichtige Rolle, bei Großvorhaben wie jenen am Campagne-Areal oder der „Technik-Spange" im Westen Innsbrucks stünden die Grünflächen sogar im Mittelpunkt der Planung.

Wohnungsstadtrat Andreas Wanker (ÖVP) erklärte, dass die Zahlen auf den Vormerklisten von rund 2400 Personen im Jahr 2014 auf knapp unter 1900 (Stand 1.1.2018) gesunken seien. Am privaten Wohnungsmarkt habe die Stadt dagegen kaum Einflussmöglichkeiten, hier sei vor allem der Bundesgesetzgeber gefordert. Auf Nachfrage, wie viele Privatwohnungen in Innsbruck leerstehen, erklärte Wanker, es gebe dazu keine fundierten Zahlen. Geschätzt seien es ca. 2000 bis 2500. Hier gelte es, in der nächsten Gemeinderatsperiode ein Modell zur Leerstandsmobilisierung zu entwickeln.

Sowohl Oppitz-Plörer als auch Wanker betonten, dass aus ihrer Sicht der Fokus in der kommenden Periode auf dem Abarbeiten der bereits geplanten Projekte, besonders am Campagne-Areal, liege, danach „müssen sich die Dinge erst einmal setzen" (Oppitz-Plörer) bzw. „braucht die Bevölkerung auch Luft zum Atemholen" (Wanker). Sie sehe nicht, dass die Wohnbauoffensive in dieser Dimension über zwölf Jahre durchgehalten werden könne, so Oppitz-Plörer.

Die SPÖ als vierter Partner der aktuellen Stadtkoalition will die Anzahl der umgesetzten und in Planung befindlichen Wohnungen gar nicht schmälern. Vielmehr sei es das Wie, das die Roten kritisieren: „Wir sind für Nachverdichtungen, aber nicht auf Kosten der Lebensqualität der dort lebenden Bevölkerung", sagt SP-Stadtparteichef Helmut Buchacher. Wer Innenhöfe zubetoniere, tue genau das, so die Roten. Darüber hinaus trete die Stadt selbst als „Spekulant" auf, erinnert Buchacher an die Lage beim Schlachthof-Areal. Seit 2016 gebe es hier einen Gemeinderatsbeschluss für eine Sanierung. „Umgesetzt wird er aber nicht." Stattdessen betreibe die IIG genau das Gegenteil und siedle weiter die Leute ab, behauptet Buch­acher: „Da muss man sich schon fragen, ob es die IIG in dieser ausgelagerten Funktion so noch braucht."

Angesichts der nicht annähernd so stark zurückgegangenen Vormerkzahlen, wie durch die Wohnbauoffensive erhofft (siehe Grafik), will Buchacher aber im Gegensatz zu seinen Koalitionspartnern nicht runter vom Gas: „Wir brauchen pro Jahr 1000 neue Wohnungen, wir können uns nicht ausrasten." Es gebe noch viele Stadtteile, die man für den gemeinnützigen Wohnbau noch entwickeln könne — wie Igls.

Das freilich will FPÖ-Stadtchef Rudi Federspiel verhindern. Und noch mehr. Das Campagne-Projekt hält er für verfehlt: „Das wird ein Ghetto werden." Damit meint Federspiel die hohe Baudichte, die dort geplant ist. Die jetzige Wohnbaupolitik der Stadt sei eben nicht „das Nonplusultra", schon jetzt hinke in manchen Stadtteilen die Infrastruktur dem Wohnbauboom hinterher. Stattdessen sollten besser die Kindergärten und Schulen saniert werden. Generell sagt Federspiel, dass die Stadt einen derart gestiegenen Zuzug wie in den vergangenen Jahren nicht länger schaffen werde. Hier fordert er auch Auskunft von Oppitz-Plörer, wie viele der zwischen 2012 und 2018 neu errichteten Wohnungen an Einheimische und wie viele an Migranten vergeben wurden.