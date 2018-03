Von Harald Angerer

Kitzbühel – Die Landtagswahlen sind geschlagen und nicht nur landesweit kann sich die ÖVP über ein für sie gutes Ergebni­s freuen. Auch der Bezirk Kitzbühel steuerte dazu einen beträchtlichen Teil bei. Immerhin in 17 der 20 Gemeinden kommt die ÖVP auf über 50 % der Stimmen. Mit Aurach (60,85), St. Ulrich a. P. (61 %) und Westendorf 60 %) liegen sogar drei Gemeinden bei bzw. über 60 %. Lediglich in St. Johann (44,4 %), Oberndorf (49,3 %) und Kitzbühel (45,6 %) blieb die VP unter der Hälfte der Wähler.

Auch wenn sich die VP in Kitzbühel über einen Zuwachs von 11,6 % freuen kann, drückt die erneut niedrige Wahlbeteiligung von 52,8 % in Kitzbühel die Freude. Im Bezirk liegt die Wahlbeteiligung im Schnitt bei 57,7 %. Auch in St. Johann lag die Wahlbeteiligung bei lediglich 54,8 %. Dass in Kitzbühel die Wahlbeteiligung deutlich unter dem Durchschnitt liegt, ist allerdings nicht neu. Bei der Landtagswahl 2013 waren es gar nur 46,9 % und selbst bei der Gemeinderatswahl waren es nur 61,8 %. Tirolweit lag da der Durchschnitt bei 71,4 %.