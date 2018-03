Von Agnes Dorn

Stams – Auf wenig Gegenliebe bei der oppositionellen Gemeinderatsliste von Peter Thaler stoßen die Pläne einer Vorarlberger Firma, direkt nebe­n dem bereits bestehenden Fernheizwerk in Stams ein weiteres Kraftwerk zu errichten, dessen Abwärme im Zuge der Stromerzeugung dem alten Werk zugutekommen soll. „Neuester Stand der nachhaltigen Technik“, sagen die einen, „eine zusätzliche Dreckschleuder“ die anderen.

Im Zuge der Betriebsanlagengenehmigung wurde nun von der BH Imst auch das alte Heizwerk genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurde von der Behörde festgestellt, dass die Rauchgaskondensationsanlage nicht mehr bescheidgemäß funktioniert. „Eigentlich hätten wir reagieren müssen, denn bei der jährlichen Überprüfung hat man das schon gewusst“, gibt Bürgermeister und Fernwärme-Geschäftsführer Franz Gallop den Kritikern Recht. Streitigkeiten mit der Firma, die für den Austausch der rostigen Stahlkästen der Kondensationsanlage zuständig gewesen wäre, seien der Grund für die Verzögerung der Sanierung gewesen. „Die maximale Schadstoffgrenze haben wir immer eingehalten“, betont Gallop aber. Der Filter hätte hauptsächlich optische Auswirkungen und GR Peter Thaler würde in seiner Darstellung maßlos übertreiben. Dieser ließ einen Tag nach der Diskussion im Gemeinderat auf Facebook unter „Stams aktuell“ folgende Nachricht verbreiten: „Am Mittwoch wurde das bestehende Fernheizwerk durch Sachverständige der BH Imst überprüft. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Rauchgaskondensationsanlage seit zwei Jahren nicht mehr in Betrieb ist und somit Abgase, Schadstoffe sowie Feinstaub ungefiltert in die Luft geblasen werden.“ Laut Gallop würden ausschließlich die restlichen 10 bis 15 Prozent der bereits gefilterten Schadstoffe durch den Schaden nicht weiter beseitigt.

Markus Moser von der Bezirkshauptmannschaft Imst bestätigte auf Nachfrage zwar das Untersuchungsergebnis, wonach die Rauchgaskondensationsanlage zum Zeitpunkt der Überprüfung nicht in Betrieb gewesen wäre, betonte jedoch, dass es von Seiten des Geschäftsführers Franz Gallop die Zusicherung gegeben hätte, diesen Missstand „unverzüglich und ohne Aufschub in Angriff zu nehmen“. Der ebenfalls anwesende Gemeinderat Peter Thaler hätte sich mit dieser Vorgangsweise einverstanden erklärt, so Moser. Unverzüglich hieße in diesem Zusammenhang, dass die ersten Telefonate zur Schadensbehebung noch in derselben Woche der Besichtigung hätten stattfinden sollen, so der Gewerberechtler. Die Aussage Thalers über die Beeinträchtigung durch die Abschaltung des Filters wollte Moser indes nicht kommentieren und verweist darauf, dass das genaue Ausmaß der Abgasmenge untersucht werden müsste, um hierzu exakte Aussagen treffen zu können. Der Mitarbeiter des Gewerberechts ergänzt aber: „Man muss schon klar und mit Nachdruck sagen, dass im Wesentlichen der Betrieb derzeit bescheidgemäß erfolgt.“