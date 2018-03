Der Plan von Landeshauptmann Günther Platter (VP) steht bereits fest: Am Wochenende bzw. Anfang nächster Woche wird er mit SPÖ, Grünen und FPÖ noch einmal inhaltliche Themen und gemeinsame Positionen abstecken sowie dann entscheiden, mit wem er Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung aufnehmen will. Schließlich soll am Ende auch ein erfolgreiches Ergebnis stehen. Danach werden die Verhandlungsgruppen gebildet.

Sollte es zu Gesprächen mit der SPÖ kommen, dürfte die ÖVP den Sozialdemokraten das Wohnbauressort anbieten. Umwelt, Naturschutz und Soziales stehen wohl auch zur Disposition. Möglicherweise wird der Verkehr gesplittet und der öffentliche Nahverkehr wieder aus dem Verkehrsressort herausgelöst. Bleibt es bei Schwarz-Grün, so gibt es wahrscheinlich keine Änderung bei der Ressortaufteilung: Umwelt, Naturschutz, Verkehr und Soziales könnten die Grünen weiter behalten. Der Transit wird Querschnittsmaterie.

In den gestrigen Sondierungen mit den NEOS und der Liste Fritz ging es auch um den Verkehr. Hier drängt Platter auf ein gemeinsames Vorgehen von Regierung und Opposition zur Reduzierung des Transitverkehrs. Das sagte Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) auch zu, die sich ihrerseits erwartet, dass die ÖVP endlich Vorschläge der Opposition zum leistbaren Wohnen aufnimmt. Die Liste Fritz wird in Opposition bleiben. Neo-Mandatar Markus Sint hofft auch auf ein demokratiepolitisches Signal und die Aufstockung der Landtagsausschüsse auf 17 Abgeordnete, damit künftig alle Parteien darin vertreten sind.

Zwischen NEOS und ÖVP gebe es viel Gemeinsames, weniger Trennendes, meinte Landessprecher Dominik Oberhofer nach dem Treffen mit Platter. Trotzdem geht er davon aus, dass Schwarz-Grün bereits zu 95 Prozent paktiert sei. Aber auch in der Opposition wolle man konstruktiv mitgestalten – auch in Verkehrsfragen. Mit im pinken Boot war der Haller Anwalt Johannes Margreiter und Maria Schaffenrath. (pn)